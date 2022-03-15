Altın 1450 lira olacak bugün gramı 920 TL altına düştü İslam Memiş altın alın diyor
15 Mart 2022 salı günü gram altın fiyatları 920 liranın altına düştü. Saat 14.30 itibariyle gram altın 914 lira çeyrek altın 1.503 lirada. Dolar kuru FED 50 baz puan artırırsa yükselişe geçebilir. İslam Memiş bugün altın ve gümüş almanın zamanı dedi. İşte altın ve dolar için verdiği rakamlar:
Bugün gram altın fiyatları 914 lira seviyesine kadar düştü. Gümüş fiyatlarında da düşüş var. Saat 14.30 itibariyle çeyrek altın 1.503, yarım altın 3.006, tam altın fiyatları ise 5.994 lira. Gram altın fiyatları 920 liranın altını da test etmeye başladı. Peki altın ve gümüş fiyatlarındaki düşüş devam edecek mi? 920 liranın altına kadar inen gram altın bu fiyattan alınır mı? Altın fiyatları daha da düşer mi? Dolar kuru artacak mı? Para ve altın uzmanı İslam Memiş ve Tunç Şatıroğlu'ndan altın fiyatları için tüyolar verdi. Tunç Şatıroğlu 2 gün sonraya, perşembe ve cumayı işaret etti alım için fırsat var dedi. İşte piyasa rakamları ile altın ve dolar için para ve altın uzmanlarından gelen tavsiyeler:
Altın neden düştü-Altın fiyatları ve gümüşte düşüş devam ediyor. Ben bu düşüşleri FED öncesi beklenti satın alımlarına bağlıyorum. FED 50 mi 25 baz puan mı faiz atıracak soruları var kafalarda. Benim öngörüm FED beklediğini aldı. 25 baz puanlık bir faiz artımını yapabilir. 25 puanlık faiz artırımı yaparsa piyasalarda bir değişiklik olmaz çünkü beklenti satın alındı. Eğer 50 baz puanlık faiz artırımı yaparsa dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine kadar yükselir. Dolar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde değer artışı gösterir.
-Enflasyon fiyatları yükselmeye devam ediyor. Bu da altın ve gümüş gibi emtia fiyatlarının sevdiği ortamı oluşturduğu için orta ve uzun vadedede altın ve gümüşün değerinin artacağını bize gösteriyor. 3 haftadır altın ve gümüş için şu öngörüde bulundum. Ben 900 lira seviyesinin üzerinden gram altın almam, 12 lira seviyesinin üzerinden gümüş almam. Ons altını 1990 dolar seviyesinin üzerinden almam. Buralar yüksek.
Altın 1450 lira olacak alın-Sabırla bekleyen yatırımcısının alım için daha alt seviyelerde fırsat bulacağı öngörüm vardı. Altın ve gümüşte bugünkü fiyatlara baktığımızda yatırımcılar alım için daha iyi bir fırsat yakalamış oldu. Yüksekten alanlar korku ve panikle alım yaptığı için bir zarar oluştu. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman bir zararları olmayacak. Çünkü ons altında öngördüğüm yıllık 2150 dolar seviyesi, gümüşün ons fiyatında 40 dolar seviyesi, gümüşün gram fiyatında 20 lira seviyesi altının gram fiyatında 1450 lira seviyesi öngörümde bir değişiklik yok. Buralar orta ve uzun vadede test edilecek rakamlar.