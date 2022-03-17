Dolar 20 lira olur mu altın 1450 lira olacak İslam Memiş gram altın alımı için rakamı verdi

Gram altın 920 liradan başladığı haftada salı ve çarşamba günü 900 liranın altına kadar sarkmıştı. Bu fiyatlar ise TL'de kalanlar için güzel alım fırsatları sundu. FED kararının açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları 17 Mart 2022 perşembe gününe yükselişle başladı. Gram altının fiyatı saat 11.00 itibariyle 910 lirayı aşıp 913 liraya çıktı. Çeyrek altın 1.495,55 TL, yarım altın 2.989,45 TL, cumhuriyet altını ise 5.963 liradan işlem görüyor. Dolar kuru FED kararı beklendiği gibi geldiğinden çok hareketli değil. Saat 11.00 itibariyle dolar 14.68, euro 16.22'den satılıyor. Peki altın yeniden düşer mi alım fırsatı bir kez daha verir mi? Dolar yıl sonunda 20 lirayı görür mü? İşte İslam Memiş'in altın ve dolar için çok önemli açıklamaları: