Dolar 20 lira olur mu altın 1450 lira olacak İslam Memiş gram altın alımı için rakamı verdi
17 Mart 2022 FED kararı sonrası gram altın 910 lira üstüne çıktı. Dolar kuru da yukarı yönlü. Saat 11.00 itibariyle altının gramı 913 lira. Peki bu rakamdan altın alınır mı? İslam Memiş düşecek deyip altın almak için uygun rakamı verdi. Dolar yıl sonu 10 lira olur mu diye soranlara da cevap var.
Altın ve gümüş fiyatları şok düşüşlerin ardından gelen FED kararıyla bugün yeniden yükselişe geçti. FED'in yaptığı 25 baz puanlık faiz artırımı piyasalar için sürpriz olmadı. Perşembe ve cuma günü için uzmanlar dolar, altın ve gümüş fiyatlarında dengelenme bekliyor. Peki altın fiyatları yeniden düşer mi ve alım fiyatı verir mi? Dolar kuru 15 liraya giderken 20 lira olacak diyenler oldu bu gerçekleşir mi? Para ve piyasa uzmanı İslam Memiş FED kararı sonrasında altın ve gümüş için alım yapılacak rakamı açıkladı. Dolar için 20 lira beklentisinde olanları da uyardı. İslam Memiş'in altın ve dolar için açıklamalarına geçmede önce Önce piyasalarda son duruma bakalım.
Gram altın 920 liradan başladığı haftada salı ve çarşamba günü 900 liranın altına kadar sarkmıştı. Bu fiyatlar ise TL'de kalanlar için güzel alım fırsatları sundu. FED kararının açıklanmasıyla birlikte altın fiyatları 17 Mart 2022 perşembe gününe yükselişle başladı. Gram altının fiyatı saat 11.00 itibariyle 910 lirayı aşıp 913 liraya çıktı. Çeyrek altın 1.495,55 TL, yarım altın 2.989,45 TL, cumhuriyet altını ise 5.963 liradan işlem görüyor. Dolar kuru FED kararı beklendiği gibi geldiğinden çok hareketli değil. Saat 11.00 itibariyle dolar 14.68, euro 16.22'den satılıyor. Peki altın yeniden düşer mi alım fırsatı bir kez daha verir mi? Dolar yıl sonunda 20 lirayı görür mü? İşte İslam Memiş'in altın ve dolar için çok önemli açıklamaları:
-FED faiz artırımı beklenti doğrultusunda oldu. Piyasalara rakamsal anlamda fazla yansıma olmadı çünkü beklenti gerçekleşti. Emtia (altın ve gümüş) fiyatlarının son 3 haftadır yatırımcı için yüksek seviyede olduğunu ifade etmiştim. Düşüş trendi bu hafta başladı. Altın ve gümüşteki bu geri çekilmenin ben 1-2 hafta daha süreceğini tahmin ediyorum.
Altın 850 liraya inebilir-Piyasalarda fırsatlar hiç bir zaman bitmeyecektir. Ben bu yıl gram altında 1450 lira seviyesini bekliyorum. Bugün için 900 lira seviyesi. Kısa vadede düşüşlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. 880-870 lira belki 850 lira seviyesine kadar gerileyebilir. İşte buralarda TL'de kalmış olanlara, düğün yapacaklara, altın borcu olanlara alım fırsatı verecek. Kalıcı mı peki değil.