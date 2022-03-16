HDP'li eski belediye başkanı Filiz Buluttekin'in evine operasyon düzenlendi! Gözaltına alındı
DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, HDP’li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, sabah saatlerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.Abone ol
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP’li eski Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin’in evine polis ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince evinde arama yapılan Buluttekin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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