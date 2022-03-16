BIST 2.079
DOLAR 14,69
EURO 16,15
ALTIN 907,82

Ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi! İçinden bakın ne çıktı

Ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi! İçinden bakın ne çıktı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde polis ekiplerini alarma geçiren ormanlık alan içindeki mezardan yavru köpek ölüsü çıktı.

Ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi! İçinden bakın ne çıktı

Akşam saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi ormanlık alana giden 3 genç, yol kenarında ateş yakmak istedi. Ormanın içine odun toplamaya giden gençler, etrafı taşla çevrili ve başucunda bir mermer taşı bulunan mezar gördü. 

19
Ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi! İçinden bakın ne çıktı

Durumun şüpheli olduğunu düşünen gençler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulundu. İhbarla polis ekipleri bölgeyi şeritle çevirdi. 

29
Ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi! İçinden bakın ne çıktı

Ekipler ön incelemenin ardından mezarın açılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istedi. Belediye ekipleri kazma ve kürekle mezarı açtı.

39
Ormanlık alan içindeki mezar polisi alarma geçirdi! İçinden bakın ne çıktı

Çukurda poşete ulaşan polis yaptığı incelemede köpek ölüsüne ulaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çukur kapatıldı.

49