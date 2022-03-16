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Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan Ukrayna'ya insani yardım gecesine katıldı

Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan Ukrayna'ya insani yardım gecesine katıldı

ABD'nin başkenti Washington'da, Ukrayna'ya insani yardım ve tıbbi malzeme gönderilmesi amacıyla ABD-Ukrayna Vakfı tarafından organizasyon düzenlendi.

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Rusya'nın saldırılarının sürdüğü Ukrayna'daki hastanelere ve çeşitli insani yardım kuruluşlarına destek amacıyla düzenlenen geceye bazı ABD Kongre üyeleri, büyükelçiler ve davetliler katıldı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın da konuklar arasında bulunduğu gecede, Washington'da görev yapan çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi de yer aldı.

ABD-Ukrayna Vakfı tarafından organize edilen gecede konuşan Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, ülkesinin zor durumda olduğunu ve sivillerin insani yardıma fazlasıyla ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Organizasyonun başta Kiev olmak üzere Ukrayna'daki bazı hastanelere tıbbi malzeme ve zor şartlar altındaki sivillere insani yardım ulaştırılması amacıyla düzenlendiğini ifade eden Markarova, katılımcılara teşekkür etti ve Kongre üyelerinden de ülkesine daha fazla destek olmalarını istedi.

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