BIST 2.095
DOLAR 14,64
EURO 16,10
ALTIN 904,18
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Kastamonu'da yeni doğan buzağın kalbini gören veteriner şaştı kaldı: Böylesi ilk defa başımıza geldi

Kastamonu'da yeni doğan buzağın kalbini gören veteriner şaştı kaldı: Böylesi ilk defa başımıza geldi

KASTAMONU’nun Seydiler ilçesinde kalbi boynunda doğan buzağı, veteriner hekimi bile şaşırttı.

Abone ol

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Halkacılar köyünde besicilik yapan bir çiftçi, ineğinin dünyaya getirdiği buzağının boğazında bir kitle olduğunu görünce veteriner hekime haber verdi. Seydiler’de görev yapan Veteriner Hekim Birol Yürük tarafından muayene edilen buzağının kalbinin boynunda olduğu belirlendi. Kalbi boğazında doğan buzağının aynı zamanda sol tarafında da kasılmaların olduğunu ve vücut sıcaklığının da düştüğü tespit edildi.

Kalbi boğaz kısmında doğan buzağıyı muayene eden Veteriner Hekim Birol Yürük, “Seydiler’in Halkacılar köyünden bir yetiştiricimiz ineğinin doğum yaptığını ve buzağısının boyun bölgesinde bir şişlik olduğunu söyledi. Bizlerde muayene için köye gittiğimizde buzağının kalbinin normal şekilde yerinde olması gereken yerde değil de boyun bölgesinde olduğunu ve avuç içimize aldığımızda buzağının kalbinin avucumuzun içinde attığını fark ettik." ifadelerini kullandı.



"İlk defa başımıza geldi"
Yürük "Buzağımızın sol bölgesinde doğuma bağlı olarak bacak bölgesinde kasılma mevcuttu. Vücut derecesi de düşmüş, hatta ölçtüğümde 32 dereceydi. Bu tür doğumlar insanda milyonda 7 ila 8 arasında olmasına rağmen hayvanlarda daha düşük şekilde gözlemleyebiliyoruz. Böyle bir doğum ilk defa başımıza geldi, bizler bu durumla meslek hayatımızda ilk defa karşılaştık” dedi.



"İki taraftan da rahatlıkla görülebiliyor"
Buzağının kalbinin olması gereken yerde olmadığını söyleyen Yürük, “Akciğerleri normal. Kalbin atımı da dakikada 85 civarında. Kalp gereken yer olmadığı içinde sol taraftaki eklem kasılmış durumda. Kalbin atışı her iki taraftan da rahatlıkla görülebiliyor” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin Rusya Ukrayna savaşını önceden haber almıştı iddiası
Çin Rusya Ukrayna savaşını önceden haber almıştı iddiası
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli olacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli olacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! HSK'dan 5 savcıya FETÖ ihracı
Resmi Gazete'de yayımlandı! HSK'dan 5 savcıya FETÖ ihracı
Ermenistan'dan Türkiye ile normalleşme açıklamaları
Ermenistan'dan Türkiye ile normalleşme açıklamaları
Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı işte sağlık durumu
Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı işte sağlık durumu
Serkan Kodaloğlu kimdir ilk eşi kimdir? Serkan Kodaloğlu evlilikleri
Serkan Kodaloğlu kimdir ilk eşi kimdir? Serkan Kodaloğlu evlilikleri
Mehmet Barlas: Berat Albayrak'ın kitabını okuyanlar için gelecek çok berrak
Mehmet Barlas: Berat Albayrak'ın kitabını okuyanlar için gelecek çok berrak
Hakkarili gencin atıklardan yaptığını gören şaştı kaldı! Tıraş makinesinin motorunu kullandı
Hakkarili gencin atıklardan yaptığını gören şaştı kaldı! Tıraş makinesinin motorunu kullandı
Petek Dinçöz kaç yaşında eşi kimdir Serkan Kodaloğlu ne iş yapıyor?
Petek Dinçöz kaç yaşında eşi kimdir Serkan Kodaloğlu ne iş yapıyor?