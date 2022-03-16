Bugün ekstra dikkat edin! 'Dozu aşarsak fena olur' diyen Dinçer Güner Hande Kazanova'dan burç yorumları...

İş yerinde mesailer, yapılması gereken işler artar,yumurta kapıya dayandırmadan halledin işlerinizi. Her şeyin mükemmel olması için çok daha fazla çaba sarf ederiz. Bu dönem duygulara aslında pek yer yoktur, daha akılcı, mantıklı kararlar alma eğiliminde oluruz.