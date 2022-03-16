Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ilk kez konuştu: Artık yeter hesap soracağım

Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz hakkındaki iddialar için patladı. OdaTV'ye konuşan Mehmet Cengiz, "Yoruldum, bıktım dedikodulardan. Ama artık yeter. Hep sustum, herkesle yargı önünde mücadele edeceğim" dedi.

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Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, "Cengiz'in Londra'daki şirketi" başlıklı 13 Mart'taki yazısında, "Mehmet Cengiz'in Londra'da bir şirketine ulaştım" diyerek, "MF Real Estate Investments LLP adıyla No 102 Michelin House, 81 Fulham Road, London England, SW3 6RD adresinde kurulan şirketin ortakları arasında kardeşleri Ekrem, Kazım, Asım ve Şeref Cengiz de yer alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Serpil Yılmaz, "Koltuk kardeşliği" başlıklı 15 Mart yazısında ise iş insanı Mehmet Cengiz'in Altunizade'deki merkez ofisinde üzerine oturduğu koltuklar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da kullandığı çalışma ofislerinden Huber Köşkü'ndeki koltukların aynı markanın ürünü olduğunu iddia etmişti.

Mehmet Cengiz iddialara yanıt verdi

OdaTV, Mehmet Cengiz'e bu iddiaları sordu. Mehmet Cengiz, şunları söyledi:

"Bir ülke medyası davası ülke olan bir şirkete bu kadar zulüm yapmamıştır. Aradım ilgili yazarı, kaç yıldır tanışırız telefonuma çıkmıyor. Bilmiyor mu, tanımıyor mu bizi, kırk beş yıldır iş dünyasındayız biz.

"Ülkeme aşığım" Yedi sektörde 35 şirketimiz 45 bin çalışanımız var. Bir günde birkaç yılda gelmedik buraya biz. 17 yaşından beri inşaattayım ben. Aşığım mesleğime. Ülkeme aşığım. Gelsinler metroları, tünelleri, köprüleri gezdireyim. Eti batmıştı, 1 milyar dolar harcadım. Bir gazeteci gelip gördü mü Mazıdağ'da onca güçlükle yapılan işi. Amerika'dan Kanada'dan mühendisler getirdim, bizim insanımıza eğitim verdirdim. Türkiye'de cevherden katot bakır üreten tek fabrika olan Eti Bakır Samsun İzabe Tesisinin yanı sıra Küre, Murgul, Adıyaman, Giresun Halıköy'den ekonomiye katkı sağlıyoruz. Eti Alüminyum mesela, madenden son ürüne kadar üretim yapabilen tek entegre alüminyum fabrikasını gelin gezdireyim, görün yapılan işleri.

"Yüreğimi yakıyorlar"

80 ülkeye ihracat yapıyoruz. 485 milyon dolara otel satıp bu madenlere yatırdım, biriniz yazdı mı? Yüreğimi yakıyorlar. Bugüne kadar beş milyon metreden fazla sondaj yaptık biz. Sadece yurdumuz değil Azerbaycan, Bulgaristan, Kırgızistan, Irak, Hırvatistan, Özbekistan, Romanya, Rusya, Kırgızistan gibi ülkelerdeyiz biz, alt yapı, enerji ve madencilik projeleri yapıyoruz. Avrupa'nın göbeğinde otoyolları yaptık kim yazdı? Her gittiğim ülkede devlet başkanı gibi karşılıyor, protokol uyguluyor o ülkeyi yönetenler.

"Büyük ihalelere girdik niye yazmıyorlar?"

Kahrediyorum. İngiltere'de evmiş şuymuş buymuş. İngiltere'de kobalt üreten şirket satın aldık, niye tek gazeteci yazmıyor? İngiltere'de hangi büyük ihalelere girdik niye yazmıyorlar? Neymiş koltuğun fiyatı şuymuş. Türk iş adamlarının dünyayla rekabet ettiğini anlamayan kafalar bunlar? Londra'da bir Türk işadamının şirketi olması bunlara niye batıyor?