BIST 2.095
DOLAR 14,64
EURO 16,10
ALTIN 904,18
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

YKS'de başvuru tarihlerini kaçıranlar dikkat Geç başvuru süreci başladı

YKS'de başvuru tarihlerini kaçıranlar dikkat Geç başvuru süreci başladı

YKS'de başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru tarihleri açıklandı. Başvuru tarihini kaçıran adaylar, bugün ve yarın geç başvuru yapabilecek

Abone ol

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru tarihini kaçıranlar için iki gün sürecek geç başvurular başladı.

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruda, "2022 YKS için 16-17 Mart 2022 geç başvuru günleridir. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yarın (17 Mart 2022) saat 23.59'da sona erecektir." ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
NASA Perseverance Mars’tan 8’inci kaya örneğini topladı
NASA Perseverance Mars’tan 8’inci kaya örneğini topladı
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Enflasyon yükseldikçe kira zamları gelir artışını yıktı geçti Tavan fiyat tartışması
Enflasyon yükseldikçe kira zamları gelir artışını yıktı geçti Tavan fiyat tartışması
İsrail’de kırmızı bültenle aranan suç makinesi İstanbul'da yakalandı!
İsrail’de kırmızı bültenle aranan suç makinesi İstanbul'da yakalandı!
Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ilk kez konuştu: Artık yeter hesap soracağım
Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ilk kez konuştu: Artık yeter hesap soracağım
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara sitem
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan taraftara sitem
Petrol fiyatları 102 dolarda! Benzin ve motorin için indirim gerçekte kaç lira olmalı
Petrol fiyatları 102 dolarda! Benzin ve motorin için indirim gerçekte kaç lira olmalı
Kastamonu'da yeni doğan buzağın kalbini gören veteriner şaştı kaldı: Böylesi ilk defa başımıza geldi
Kastamonu'da yeni doğan buzağın kalbini gören veteriner şaştı kaldı: Böylesi ilk defa başımıza geldi
Çin Rusya Ukrayna savaşını önceden haber almıştı iddiası
Çin Rusya Ukrayna savaşını önceden haber almıştı iddiası
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli olacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalistler belli olacak