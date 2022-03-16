BIST 2.095
DOLAR 14,64
EURO 16,10
ALTIN 904,18
HABER /  DÜNYA
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Son 10 yılın gözaltısı! Meksika karıştı 38 hükümet binası ve 22 askeri karargah saldırıya uğradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Son 10 yılın gözaltısı! Meksika karıştı 38 hükümet binası ve 22 askeri karargah saldırıya uğradı

Meksika'da "El Huevo" lakaplı uyuşturucu baronu Juan Gerardo Trevino yakalandı. El Huevo'nun yakalanması bölgede şiddet olaylarına yol açtı. 38 hükümet binası ve 22 askeri karargah saldırıya uğradı.

Abone ol

BBC'nin haberine göre, yetkililer, ABD vatandaşı ve "arananlar" listesinde yer alan uyuşturucu baronunu Trevino'nun, ülkenin en çok şiddet olaylarının yaşandığı Tamaulipas eyaletinde yakalanmasının ardından sınır dışı edildiğini açıkladı.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, CB televizyon kanalına yaptığı açıklamada, çoğu kişi tarafından bilinen kartel liderinin yakalanmasını "son on yılın en önemli gözaltılarından biri" şeklinde yorumladı.

Trevino'nun, uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra cinayet, gasp, terör ve suç örgütü üyesi olmakla da suçlanan Trevino'nun yakalanması için 100 bin dolar ödül verileceği bildirilmişti.

"El Huevo"nun yakalanması bölgede şiddet olaylarına yol açtı
Uyuşturucu baronunun yakalanmasının ardından Tamaulipas eyaletine bağlı Nuevo Laredo kentinde, kartel üyelerinin olaylar çıkardığı bildirildi.

Meksika Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 38 hükümet binası ve 22 askeri karargahın saldırıya uğradığı kaydedildi.

Ayrıca, ABD Konsolosluğunun zarar gördüğü belirtilerek geçici olarak kapatıldığı aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, büyük bir traktörün ateşe verilip yolların kapatıldığı görüldü.

Bölge güvenliğinin sağlanması için yaklaşık 700 askeri birliğin ve dört helikopterin sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Notre Dame kilisesinde tarihi keşif! İnsan biçimli kurşun lahit bulundu içinden kim çıktı?
Foto Galeri Notre Dame kilisesinde tarihi keşif! İnsan biçimli kurşun lahit bulundu içinden kim çıktı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK'lı terörist öldürüldü
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Tansu Çiller'den 'Ekonomiyi kurtaracaktım izin vermediler' çıkışı
Tansu Çiller'den 'Ekonomiyi kurtaracaktım izin vermediler' çıkışı
Rusya-Ukrayna savaşında iki gazeteci daha öldürüldü
Rusya-Ukrayna savaşında iki gazeteci daha öldürüldü
Halil Falyalı'nın kardeşinden şok itiraflar! 'Türkiye’deki yasadışı bahiste ağabeyim vardı' Erkam Yıldırım'ı tanıyor mu?
Halil Falyalı'nın kardeşinden şok itiraflar! 'Türkiye’deki yasadışı bahiste ağabeyim vardı' Erkam Yıldırım'ı tanıyor mu?
NASA Perseverance Mars’tan 8’inci kaya örneğini topladı
NASA Perseverance Mars’tan 8’inci kaya örneğini topladı
Enflasyon yükseldikçe kira zamları gelir artışını yıktı geçti Tavan fiyat tartışması
Enflasyon yükseldikçe kira zamları gelir artışını yıktı geçti Tavan fiyat tartışması
Kurretülayn Matur paylaşımı eşi Semih öztürk'ün başını yaktı! Kurretülayn Matur kimdir yaşı kaç?
Kurretülayn Matur paylaşımı eşi Semih öztürk'ün başını yaktı! Kurretülayn Matur kimdir yaşı kaç?
İsrail’de kırmızı bültenle aranan suç makinesi İstanbul'da yakalandı!
İsrail’de kırmızı bültenle aranan suç makinesi İstanbul'da yakalandı!
Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ilk kez konuştu: Artık yeter hesap soracağım
Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz ilk kez konuştu: Artık yeter hesap soracağım