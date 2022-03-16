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İstanbul'da 1836'den beri en soğuk karlı gün yaşanacak meteoroloji uzmanı uyardı

İstanbul'da 1836'den beri en soğuk karlı gün yaşanacak meteoroloji uzmanı uyardı

İstanbul bir kez daha soğuk ve kar yağışlı bir hava dalgasıyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından "İstanbul'da Cumartesi günü İskele babaları bile kar tutacak. Beklenen soğuk kuvvetlendi. Şehir tekrar bembeyaz olacak." diye yazdı.

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Meteoroloji yetkilileri Türkiye'ye yaklayan yeni bir soğuk ve yağışlı sistem konusunda günlerdir uyarılarını sürdürüyor. Bir çarpıcı uyarı da Meteoroloji uzmanı Kerem Öktem'den geldi.

Ökten, sosyal medya hesasından yaptığı paylaşımda meteorolojik bilgilerin kayıt altına alınmaya başlandığı 1836 yılından bu yana kayıtlara geçecek olan en geç soğuk ve karlı hava dalgasının yaşanacağını söyledi.

"Bu kadar geç bir tarihe ait en soğuk ve karlı gün yaşanacak"
Ökten paylaşımda şu ifadeleri kullandı: İstanbul'da Cumartesi günü İskele babaları bile kar tutacak. Beklenen soğuk kuvvetlendi. Şehir tekrar bembeyaz olacak. 19 Mart günü meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1836 yılından beri bu kadar geç bir tarihe ait en soğuk ve karlı gün yaşanacak...

Meteoroloji de hafta sonuna dikkat çekti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında da yeni güncel raporlar yayımlandı. 5 günlük il il haritalı hava durumu raporunu paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi gününden itibaren kar yağışının ülke genelinde etkisini tekrar göstereceğini duyurdu.

 

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