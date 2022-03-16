Dolar ve altın FED'in kararını beklerken büyük şok! FED'den sürpriz istifa geldi

Tüm dünya piyasaları FED'in bu akşam vereceği faiz kararına kilitlendi. FED'in 3 yıl aranın ardından faizle ilgili kararının beklendiği gün gelen istifa dikkat çekti. Joe Biden'ın FED Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine aday gösterdiği Sarah Bloom Raskin, adaylıktan çekildi. Raskin'in istifası Biden'ı hazırlıksız yakalarken diğer adayların önü açıldı.

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ABD Merkez Bankası Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı için aday gösterilen Sarah Bloom Raskin, Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle adaylıktan çekildi. 2011'den beri Pennsylvania'dan senatoya seçilen Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomeyîn çağrıları nedeniyle zor duruma düşen Raskin'in istifası Başkan Biden'da soğuk duş etkisi yarattı.

Senatoda yapılan oylamayı senatörler boykot etti

Raskin'in geçmişte bir fintech şirketinin yönetim kurulundaki rolüyle ilgili yolsuzluk iddiaları gündeme getirilmişti. Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, Raskin için senatoda yapılan oylamayı senatörlerin boykot etmesi için yoğun şekilde lobi ve boykot çağrıları yapmış sonrasında Komitenin 12 Cumhuriyetçi üyesi Raskin'e yönelik itirazlar nedeniyle oturumu boykot etmişti.

Raskin istifa kararını Beyaz Saray'a sundu

Sarah Bloom Raskin, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden aldığı adaylıktan çekilme kararına ilişkin mektubu ABD Başkanı Biden'a sundu. Biden, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Raskin'in söz konusu göreve hazır olmasına ve Senatodan geçmişte iki kez geniş destekle onay almasına rağmen endüstri ve muhafazakar çıkar grupları tarafından "temelsiz saldırılara maruz kaldığını" belirtti.

Biden: Cumhuriyetçiler özel çıkarları korumaya daha fazla odaklanıyor

Başkan Biden, "Ne yazık ki, Senato Cumhuriyetçileri, enflasyonu ele almak ve Amerikan halkının maliyetlerini düşürmek için önemli adımlar atmak yerine, bu yanlış iddiaları büyütmeye ve özel çıkarları korumaya daha fazla odaklanıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Piyasalar FED'in bugün alacağı faiz kararına odaklandı

Sarah Bloom Raskin'in Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı için adaylığından çekilmesinin ardından gözler FED'in bugün alacağı faiz kararına odaklandı. Küresel piyasalarda, jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarının seyri yatırımcıların radarında kalmaya devam ederken, piyasalar bugün 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısından çıkacak kararları bekliyor.

Bankanın Mart 2020'de devreye aldığı genişlemeci para politikalarında normalleşme sürecini, bugünkü faiz artırımı ile hızlandırması bekleniyor. Bankanın 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metninde gelecek dönemde normalleşme sürecinin hızı ve boyutunun nasıl seyredeceğine yönelik ipuçları aranacak.