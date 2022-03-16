Ekrem İmamoğlu İstanbul Halk Ekmek'in Ramazan pidesi fiyatını açıkladı
2022 Ramazan pidesi fiyatları dün fırıncılar tarafından açıklanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Halk Ekmek tarafından satışa sunulacak Ramazan pidesi fiyatını son dakika açıklamasıyla duyurdu.Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek tarafından satışa sunulacak olan Ramazan pidesi fiyatını açıkladı. Sosyal medyadan duyuran İmamoğlu "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek." dedi.
Fırınlar ne kadara satacak?
Dün yapılan açıklamada İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 TL'ye satılacağını açıkladı. 330 gram susamlı yumurtalı 7.5 TL, 415 gram pide 7.5 TL ve 415 gram susamlı yumurtalı 9 TL'ye satılacak.