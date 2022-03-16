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Bakan Nureddin Nebati'den flaş enflasyon açılaması

Bakan Nureddin Nebati'den flaş enflasyon açılaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, giderek artan enflasyonun düşüşe geçeceği tarihle ilgili açıklamalar yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Cannes'da düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcı Toplantısında yaptığı konuşmada yaz aylarından itibaren enflasyonda düşüş ve normalleşme görüleceğini kaydetti.

Türkiye'nin 2021'i dengeli ve güçlü büyüme ile kapattığını kaydeden Bakan Nebati "Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Bu anlayışla 2021'i hem sektörde büyük bir başarıyla kapattık, yüksek emtia fiyatları, lojistikteki problemler, Karadeniz'deki gerginliklere rağmen Türkiye'de ticaret tahminlerin ötesinde büyük heyecanla devam ediyor. Çarklar dönüyor." dedi.

Nebati "Enflasyonda yaz aylarından itibaren ve özellikle yıl sonundan itibaren düşüşü ve normalleşmeyi hep beraber göreceğiz." dedi.

Bakan Kur Korumalı Mevduat'ın kuru istikrarlı ve öngörülebilir bir çizgiye soktuğunu ifade etti. Bakan Türkiye'de serbest piyasa rejimi ve kambiyo rejiminin garanti altında olduğunu dile getirdi.

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