Yarın kar yağışı geliyor Meteoroloji perşembe günü için saat verdi İstanbul, Bolu, Düzce...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporuna göre kar yeniden geliyor. Türkiye'nin 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sağanak olarak başlayacak yağışlar kara dönüşecek. Bugün de Düzce, Bolu, Rize de kar var.
Geçtiğimiz hafta İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte soğuk ve kuvvetli kar yağışı etkili oldu. 17 Mart Perşembe saat 06.00'da yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Hafta sonu ise kar tüm yurtta etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşeceğini açıkladı.
İstanbul'da, yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, cumadan itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği, kar yağışının gelecek hafta başına kadar aralıklarla yer yer kuvvetli kar sağanakları şeklinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklığının cumadan itibaren hissedilir derecede düşerek bir haftalık periyotta mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor.
Meteoroloji'nin sitesinde yer alan bilgiye göre bugün kar yağışı beklenen iller şöyle:
Eskişehir, Bolu, Düzce, Rize, Trabzon, Van, Artvin
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise şu uyarılarda bulundu:
-Bugün Doğu karadeniz bölgesi dışında Ülkede yağış yok. İç ve Batı kesimlerde Lodos dan dolayı sıcaklıklar 3-4 C artıyor. İstanbul parçalı bulutlu 9 C. Yarın yağmurlu Cuma KKY ve kar Cumartesi Pazar KAR yağışlı.