Yarın kar yağışı geliyor Meteoroloji perşembe günü için saat verdi İstanbul, Bolu, Düzce...

Geçtiğimiz hafta İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte soğuk ve kuvvetli kar yağışı etkili oldu. 17 Mart Perşembe saat 06.00'da yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Hafta sonu ise kar tüm yurtta etkili olacak. Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen sıcaklığın sıfır dereceye kadar düşeceğini açıkladı.