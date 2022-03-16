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ABD Türkiye'yi örnek aldı! Birçok olumsuzluğu önleyecek: Senatoda onaylandı

ABD Türkiye'yi örnek aldı! Birçok olumsuzluğu önleyecek: Senatoda onaylandı

Türkiye’de uzun zamandır uygulanan ve eleştirilen sürekli yaz saati uygulaması, ABD’de senato tarafından onaylandı.

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ABD Senatosu, ülkede yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı. Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio sponsorluğunda sunulan tasarı, Senato Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi. Rubio yaptığı konuşmada, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, ancak tasarının yasalaşması durumunda uygulanmaya 20 Kasım 2023'te başlanacağını belirtti. Senatör Rubio bu uygulamayı, suç oranları, intiharlar ve çocuk obezitesi gibi birçok olumsuzluğun azalmasına vesile olacağını söyleyerek savundu. Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisinden de onay alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

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