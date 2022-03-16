Beşiktaş Başkanı Çebi: 2 yıl boyunca onlarla birlikte olacağız

Beşiktaş Kulübü, kripto varlık platformu Rain ile sponsorluk anlaşması imzaladı.Beşiktaş Başkanı Çebi, törende yaptığı açıklamada, "Bundan sonra 2 yıl boyunca onlarla birlikte olacağız." dedi.

Abone ol

Vodafone Park'taki törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Rain CEO ve Kurucu Ortağı Joseph Dallago ile Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş Başkanı Çebi, törende yaptığı açıklamada, "Rain, bizim forma göğüs sponsorumuz, bundan sonra 2 yıl boyunca onlarla birlikte olacağız." dedi. Çebi, 2 yıllık sponsorluk anlaşması kapsamında kulübün 14 milyon dolar alacağını söyledi. Rain'in stadyumda bir tribüne de sponsor olduğunu ifade eden Çebi, "Artık bundan sonra gelirleri artırmaktan başka çare gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır ise "Türkiye'ye inanıyoruz. Büyüyen Rain hikayesini Türkiye'den hızlandırmak istiyoruz. Büyüme hikayesinin yazılacağı ülke Türkiye olacak. Dünyanın en güzel statlarının bir bölümüne de adımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Rain CEO ve Kurucu ortağı Joseph Dallago da ''Türkiye kripto pazarında en önemli marketlerden biri. Biz, Türkiye'den partner hayali kururken Beşiktaş'tan daha iyi bir ortak bulamazdık." dedi.

Konuşmasını Türkçe kelimelerle tamamlayan Dallago, "Siyah-beyaz, Kara Kartal, Beşiktaş" ifadelerini kullandı.