Ramazan pidesi fiyatları 2022 zam geldi kaç para oldu?

Ekmek fiyatlarına gelen zammın ardından bir zam da Ramazan ayına günler kala pide fiyatlarına geldi. İstanbul'da 2021 yılında 4 liradan satılan Ramazan pidesi fiyatlarında yüzde 66'lık bir artık oldu. 330 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Susamlı yumurtalı Ramazan pidesi ise 7.5 liradan satılacak.

Abone ol

Ramazan ayına sayılı günler kala, iftar sofralarının baş tacı olan Ramazan pidesi fiyatlarına zam geldi. İstanbul'da 2021 yılında 4 lira olan pideler bu sene yani 2 Ocak 2022 yılından itibaren 6 liraya satılacak. Susamlı yumurtalı Ramazan pidesi almak isteyen vatandaşlar ise 7.5 lira ödeyecek. 415 gram susamlı yumurtalı Ramazan pidesi ise 9 lira olacak.

2022 Ramazan pidesi fiyatları:

Posta Gazetesi’nde yer alan habere göre; Ramazan pidesinin bu yılki satış fiyatı belli oldu. Yapılan açıklamalara göre,

330 gram pide 6 TL

330 gram susamlı yumurtalı pide 7.5 TL

415 gram pide 7.5 TL

415 gram susamlı yumurtalı 9 TL

2021 yılında İstanbul'da 365 gram sade pide fiyatı 4 TL’den satılmıştı. Yeni fiyatlarlar karşılaştırıldığında Ramazan pidesine yüze 66 oranında zam geldiği görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye bağlı olan Halk Ekmek’in satacağı Ramazan pideleri için “Vatandaşlarımız Ramazan’da 365 gramlık pideyi 1,5 TL'den Halk Ekmek büfelerinden satın alabilecekler. İBB olarak ülkemizin yaşadığı ekonomik zorlukta İstanbullulara en sağlıklı ve ucuz ekmeği sunmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

Ramazan ayı önemi:

Kur’an-ı Kerim’de ilk olarak Ramazan ayında indirilmiştir.

Ramazan ayında tutulan oruç İslam’ın şartlarında 3. sıradadır.

Oruç, takvaya yani Allah’ı memnun eden ve O’nu rahatsız edecek eylemlerden kaçınarak isteklerinin yerine getirilmesine yardımcı olur.

Ramazan Müslümanların sıklıkla Kur’an-ı Kerim hatim ettikleri bir aydır. Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’i okumak ve okutmak şiddetle tavsiye edilir. Kur’an okumak hem imanınızı kuvvetlendirir hem de size iç huzur verir.

Bu kutsal ay içinde cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlenir.

Bu ayda camiler insanlarla dolar, her akşam teravih namazları kılınır. Bu ayda Müslümanlar yüce Allah’tan af dilemek için daha fazla ibadet ederler. O’nun nimetleri ve merhameti için dua ederler.

Mübarek Ramazan ayı, tüm Müslüman alemi için en hayırlı aydır. Bu ayda kılınan namazlara, çekilen zikirlere, verilen sadakalara ve yapılan nafile ibadetlere verilen sevap başka aylarda yapılan farz ibadetler gibi değer görür. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar veren kişi büyük sevaba girer. Cehennemden azat edilir. O oruçlunun sevabı kadar, iftar veren kişiye de sevap verilir.