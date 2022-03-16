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Oteller kasa kasa alıyor! Tanesi 4 TL'ye satılıyor: Yurt dışından ithal ediliyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Oteller kasa kasa alıyor! Tanesi 4 TL'ye satılıyor: Yurt dışından ithal ediliyor

ZONGULDAK’ta yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller kokteyl yapımına kullanılan Lime Limonuna yoğun ilgi gösterdi.

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Zonguldak’ta otellerde kokteyl yapımına kullanılan ve yurt dışından ithal edilen Lime Limon tezgahlarda yerini aldı. Tanesi 4 TL’den satılan Lime Limona oteller yoğun ilgi gösteriyor. Öte yandan yaz ayının gelmesiyle canlanan oteller, Kokteyl yapmak için manavlardan kasa kasa Lime Limon alıyor.

Esnaf Hüseyin Akgöz, “Lime Limon yurt dışından ithal edilen bir ürün. Genellikle lüks otellerde kullanılıyor. İlgi var. Genellikle bilen kişiler gelip alıyor. Değişik bir limondur içerisi yeşil oluyor. Normal limona göre tadı da biraz değişik oluyor. Otellerde kokteyl yapımı olarak kullanılıyor. Fiyatı 4 TL” dedi. 

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