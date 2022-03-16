2022 yılının ilk Van kedileri dünyaya geldi! Doğumlar erken oldu, 25 anne doğum yapacak

Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde sürüyor. Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin 2022 yılındaki ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı.