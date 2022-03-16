Barış Pehlivan ve Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın hakkında karar çıktı

4'ü polis 2'si avukat 6 kişilik FETÖ borsası şebekesi içerisinde yer aldığı ortaya çıkan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun avukatı Kazım Yiğit Akalın hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, sanık avukat Akalın'ı 2 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanık avukat Mehmet Asım İ. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklardan polis memurları İsmail İ, Bayram Y, Ertuğrul Osman T. ve Rıza E. ile avukat olan sanık Kazım Yiğit Akalın ve sanık Mehmet Asım İ, avukatlarıyla birlikte duruşmaya katıldı. Sabah'ın haberine göre bir önceki celse açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen sanık avukat Akalın'ı "rüşvete teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Kazım Yiğit Akalın'ı ayrıca aynı suç kapsamında 1 milyon 395 bin 360 lira adli para cezasına mahkum eden heyet, sanık avukat Mehmet Asım İ. hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi.