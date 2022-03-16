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Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı ile görüştü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile görüşmesinde Türkiye'ye karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının önemini vurguladı.

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Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Bakan Akar ilk olarak Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ile bir araya geldi.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından Türkiye'ye karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının öneminin de vurgulandığı öğrenildi.​​​​​​​

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