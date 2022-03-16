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Antalya'da beleşçi dolandırıcı yakalandı yöntemiyle polis bile hayrete düşürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da beleşçi dolandırıcı yakalandı yöntemiyle polis bile hayrete düşürdü

Antalya'da işletmelerde yemek yiyip, ‘karşı tarafta oturuyorum, parayı alıp geleceğim’, taksiyle de gitmek istediği yere gidip, ‘parayı evden alıp geleyim’ dedikten sonra ortalıktan kayboldu. 12 kişiyi aynı yöntemle 10 bin lira dolandıran şüpheli, sivil polis ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

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Dolandırıcılık olayları, Muratpaşa ilçesine bağlı birçok mahallede farklı tarihlerde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, gittiği işletmelerde yemeğini yedikten sonra ‘karşı tarafta oturuyorum, parayı bozdurup geleyim’, taksiyle de gitmek istediği yere ulaşıp, ‘parayı evden alıp geliyorum’ diyerek ortadan kaybolan, girdiği apartmanlarda da ‘alt komşunuzum, taksiye bozuk para vereceğim. Parayı hemen getireceğim’ diyerek para alan ve bu yöntemlerle 12 kişiyi dolandıran şüpheli, esnafı ve vatandaşları çileden çıkardı.

30'a yakın kişiyi dolandırdı
Şikayetler üzerine Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kamera incelemeleri sonucu eşkali belirlenen şüphelinin Ozan A. (42) olduğu tespit edildi. Ozan A.’nın izini süren ekipler, bir işletmede otururken kıskıvrak yakaladı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Ozan A., polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, 12 olayın haricinde aynı yöntemle 30’a yakın kişiyi dolandırdığı da değerlendiriliyor.

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