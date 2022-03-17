İzmir'de kanser sanılan hastanın soluk borusundan bakın ne çıktı
İZMİR 'de nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran kişi doktorları şaşırttı. Kanser sanılırken soluk borusundan zar çıktı
İZMİR Bornova'da yaşayan 25 yaşındaki bir çocuk annesi Cansu Akgün, küçük yaşlardan bu yana yaşadığı nefes darlığı şikayetinin artması üzerine hastaneye başvurdu.
Yapılan tetkiklerde öksürük ve kanama gibi belirtiler nedeniyle akciğer kanserinden şüphe edilen Akgün, hamilelik sürecinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Can Ceylan tarafından yapılan tetkiklerde, Akgün'ün soluk borusunda yabancı cisim olabileceği sonucu ortaya çıktı.
1 santimetre büyüklüğünde: Prof. Dr. Ceylan ve ekibi, bronkoskopi yöntemiyle soluk borusunun alt kısmındaki yabancı cismi çıkardı. Patolojik inceleme sonucu cismin bir santimetre büyüklüğünde badem zarı (iç kabuğu) olduğu belirlendi.