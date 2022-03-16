Putin'in gizli serveti İngiltere'de! Özel ekip kuruldu Putin'in 300 milyar doları aranıyor
RUS oligarklardan sonra şimdi de sıra Vladimir Putin’e geldi… İngiltere'nin şimdiki hedefi Putin’in Londra’da olduğu düşünülen kişisel serveti... İngiltere özel olarak kurulan ‘Kleptokrasi’ birimiyle Putin’in mal varlıklarını bulmaya kilitlendi.
RUSYA lideri Vladimir Putin'in tuvaleti altından yapılmış bir özel jeti, yedi bin otomobili ve hatta herkesten sakladığı gizli malikanesinin olduğu iddia edilmişti. Putin herkesten gizlediği ve geri planda tuttuğu kızlarının serveti de dudak uçuklatan cinsten... Rus oligarklara yönelik mallarına el koyma kararlarını bir bir uygulamaya koyan İngiltere şimdi de Putin'in İngiltere'deki malvarlıklarının peşine düştü. Putin'in gizli servetinin büyük bölümünün İngiltere'de olduğu belirtilirken İngiltere kurduğu özel ekiplerle bu kirli serveti ortaya çıkarmak için çalışma başlattı.
Ukrayna’ya savaş ilan eden Rusya’yı ekonomik olarak çökertme ve yıldırma politikası uygulanmaya devam ediyor. Uygulanan ağır yaptırımlarla zor duruma düşürülüp savaştan vazgeçirilmeye çalışılan Rusya’da oligarklar ilk hedeflerin başında. Özellikle İngiltere’de kümelenen bu yeni nesil Rus milyarderlerin mal varlıklarına el konuluyor ve ticari işlemleri de yasaklanıyor.
Putin kişisel servetini Londra'da saklıyor, özel ekip arıyor
İngiltere İçişleri Bakanlığı ile çalışan Ulusal Suç Dairesi (NCA), özel olarak kurulan ‘Kleptokrasi’ birimiyle Putin’in mal varlıklarını bulma hedefinde. Rus liderin milyonlarca poundluk kişisel servetinin Londra’daki mal varlıklarının içine gizlendiği düşünülüyor.
NCA, bu soruşturmayı istihbarat birimleriyle ortak yürütüyor. Öncelikli hedefin ise Putin’in servetinin İngiltere’yle bağlantılı oligarklar izlenerek bulunması olduğu bildiriliyor. Putin’in bu serveti Kremlin’den ‘onaylı’ anlaşmalar sayesinde palazlanan iş insanları üzerinden kazandığına inanılıyor.