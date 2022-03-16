Putin'in gizli serveti İngiltere'de! Özel ekip kuruldu Putin'in 300 milyar doları aranıyor

RUSYA lideri Vladimir Putin'in tuvaleti altından yapılmış bir özel jeti, yedi bin otomobili ve hatta herkesten sakladığı gizli malikanesinin olduğu iddia edilmişti. Putin herkesten gizlediği ve geri planda tuttuğu kızlarının serveti de dudak uçuklatan cinsten... Rus oligarklara yönelik mallarına el koyma kararlarını bir bir uygulamaya koyan İngiltere şimdi de Putin'in İngiltere'deki malvarlıklarının peşine düştü. Putin'in gizli servetinin büyük bölümünün İngiltere'de olduğu belirtilirken İngiltere kurduğu özel ekiplerle bu kirli serveti ortaya çıkarmak için çalışma başlattı.