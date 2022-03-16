BIST 2.095
DOLAR 14,72
EURO 16,20
ALTIN 909,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalıştı! Yargıtay'dan flaş karar

Eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalıştı! Yargıtay'dan flaş karar

 KAYSERİ'de uzaklaştırma kararı aldıran karısı ile kızını bıçakla yaralayıp, eşini eşarpla boğmaya çalışan sanığa verilen 16 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtayca bozuldu.

Abone ol

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesince sanık O.T'ye "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, kızına yönelik de "kasten yaralama" suçundan verilen 9 ay hapis cezasına taraflar itirazda bulundu.

Sanık ve müşteki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, yerel mahkemenin kararına itirazda bulunarak önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu, ardından dosyayı Yargıtaya taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, başvuruyu değerlendirerek bozma kararı verdi.

Sanığın, mağdur eşini uzun süre takip ettiği, tanınmamak için maske taktığı, karar ile fiilin icrası arasında makul sürenin geçtiği, ısrarla kararından dönmediği, bir giyim mağazasında önceden kararlaştırdığı eylemini gerçekleştirdiği ve olayın "tasarlama" olduğu kanaatine varan daire, O.T'nin "eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kremlin: Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet fikri uzlaşma seçeneği olabilir
Kremlin: Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet fikri uzlaşma seçeneği olabilir
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıla Türkiye damgasını vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıla Türkiye damgasını vuracak
Konut fiyatları ocak ayında yüzde 13 arttı
Konut fiyatları ocak ayında yüzde 13 arttı
Mahmut Özer meslek liseleri için projeleri açıkladı: Hedef 1 milyon çırak
Mahmut Özer meslek liseleri için projeleri açıkladı: Hedef 1 milyon çırak
Ramazan pidesi kaç para oldu Ankara-İzmir pide fiyatları 2022
Ramazan pidesi kaç para oldu Ankara-İzmir pide fiyatları 2022
Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü denen eski danışmanı Fatih Gürsul için 15 yıl istendi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü denen eski danışmanı Fatih Gürsul için 15 yıl istendi
Antalya'da beleşçi dolandırıcı yakalandı yöntemiyle polis bile hayrete düşürdü
Antalya'da beleşçi dolandırıcı yakalandı yöntemiyle polis bile hayrete düşürdü
Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı ile görüştü
Afyonkarahisar'da 10 yıldır sürekli duvarlar çatlıyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular: Meğer evin altından...
Afyonkarahisar'da 10 yıldır sürekli duvarlar çatlıyordu! Gerçeği öğrenince şok oldular: Meğer evin altından...