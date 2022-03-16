Eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalıştı! Yargıtay'dan flaş karar

KAYSERİ'de uzaklaştırma kararı aldıran karısı ile kızını bıçakla yaralayıp, eşini eşarpla boğmaya çalışan sanığa verilen 16 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtayca bozuldu.

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Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesince sanık O.T'ye "eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl, kızına yönelik de "kasten yaralama" suçundan verilen 9 ay hapis cezasına taraflar itirazda bulundu.

Sanık ve müşteki ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, yerel mahkemenin kararına itirazda bulunarak önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu, ardından dosyayı Yargıtaya taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, başvuruyu değerlendirerek bozma kararı verdi.

Sanığın, mağdur eşini uzun süre takip ettiği, tanınmamak için maske taktığı, karar ile fiilin icrası arasında makul sürenin geçtiği, ısrarla kararından dönmediği, bir giyim mağazasında önceden kararlaştırdığı eylemini gerçekleştirdiği ve olayın "tasarlama" olduğu kanaatine varan daire, O.T'nin "eşi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.