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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıla Türkiye damgasını vuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21. yüzyıla Türkiye damgasını vuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Övünç Madalyası Töreni'nde yaptığı konuşmada "21. yüzyıla inşallah Türkiye ve Türk milleti damgasını vuracaktır." dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Kahramanların hatıralarını yad etmek, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şükran borcumuzu ifa etmek üzere bir araya geldik. Bugün burada Ankara'da ikamet eden 26 şehit yakını ve gazimizin Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih ediyoruz. Ülkemiz genelindeki 376 şehit yakını ve gazimize Devlet Övünç Madalyası'nı tevcih etmiş oluyoruz.

Milletçe çok iyi biliyoruz ki ne yaparsak yapalım şehitlerimizin ve gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz. Şayet bugün ayyıldızlı bayrağımız nazlı nazlı dalgalanıyorsa şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Bu topraklar bize, namahrem ellere teslim etmeyen kahramanların emanetidir. Bugün al yıldızlı bayrağımız dalgalanıyorsa, ezanlarımız gök kubbeyi çınlatıyorsa hiç şüphesiz bu önce Allah'ın yardımı sonra şehit ve gazilerimizin eseridir. Bizler bu madalyalarla onların hatıralarına hürmetimizi ifade ediyoruz. 

Gazilerimiz için de çok büyük müjdeler vardır. İnancımıza göre şehitlik ve gazilik herkese nasip olmayan büyük bir şeref payesidir. Şehit yakını olmanın vakarını layıkıyla taşıyan her bir kardeşimi tebrik ediyorum. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı devlet olarak en öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz. Tazminattan maaşa kadar şehit yakınlarına ve gazilerimize tanınan pek çok imkan bulunuyor. Devletimiz iyi ve kötü günlerinizde her daim yanınızdadır. Son 20 yıldır olduğu gibi gelecekte de sizleri en iyi, en mükemmel şartlarla buluşturmaya devam edeceğiz.

Türkiye 40 yıldır terör belası ile mücadele halindedir. Emniyet mensuplarımızdan sivil vatandaşlarımıza kadar her kesimden binlerce canımızı şehit verdik. Yaşadığımız onca acıya rağmen terörün insanlarımız arasına nifak tohumu ekmesine müsaade etmedik. Onlar kan dökmenin mücadelisini verdiler. Biz yaşatmanın mücadelesini verdik

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