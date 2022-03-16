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Kremlin: Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet fikri uzlaşma seçeneği olabilir

Kremlin: Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet fikri uzlaşma seçeneği olabilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet oluşturulması fikrine sıcak baktıklarını belirterek, “Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz.” dedi.

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Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarının da ele alındığını söyledi.

Bu konuda yorum yapmak için erken olduğuna işaret eden Peskov, “Gerçekten de yaptırım konusu müzakerelerde ele alınıyor.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’da İsveç veya Avusturya gibi askerden arındırılmış tarafsız bir devlet oluşturulmasına yönelik fikre sıcak baktıklarını anlatan Peskov, “Bunun bir uzlaşma seçeneği olacağına inanıyoruz. Bu konuyu istişare ediyoruz.” dedi.

Peskov, Rusya’nın ABD Başkanı Joe Biden’ın yanı sıra çok sayıda ABD’li ve Kanadalı yetkiliye yönelik aldığı yaptırım kararını da değerlendirerek, “Yaptırım kararları doğal olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla alınıyor. Bu yaptırımlar, karşılıklı temasların devam etmeyeceği anlamına gelmiyor, eğer gerekirse temaslara devam edilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik yaptırımlarına ise tepki gösteren Peskov, “Batılı ülkelerin eylemleri, özel mülkiyetin kutsal dokunulmazlığının çöküşünü ve orada iş yapmanın tehlikesini açıkça göstermektedir. Batının, Rusya’nın önemli ticari işleriyle ilgili eylemlerine yalnızca devlet düzeyinde haydutluk denebilir." dedi.

Peskov, ABD’nin bu konuda çok sayıda ülkeye baskı yaptığını, ancak bazı ülkelerin diz çökmeyerek bağımsız bir şekilde karar almaya devam ettiğini söyledi.

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