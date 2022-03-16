Ali Babacan yeni seçim tasarısı eleştirisi: Erdoğan ve Bahçeli kendi kazdıkları kuyuya düşecek

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, partisinin haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Babacan, iktidarın seçim sistemini değişmesine tepki göstererek, "Erdoğan ve Bahçeli kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek." dedi.

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DEVA Partisi lideri Babacan, partisinin haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Babacan, seçim sisteminin değişmesine tepki gösterdi. Halkın desteğini kaybedip seçimi matematik formülleriyle kazanacaklarını zannediyorlar diyen Babacan, "Erdoğan ve Bahçeli kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek." ifadelerini kullandı.

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Geçen hafta 2. yıldönümümüzü vatandaşlarımızla beraber tamamladık. Vatandaşlarımızdan beklentilerini dinledik. Vatandaşlarımızın gözlerindeki umudu gördük. Tekrar gördük ki beklenti çok büyük. Sıkıntılar çok büyük Sorunları çözecek kadrolar ve hazırlıklar bizde var. Biz çözeceğiz. Çözersek biz çözeceğiz.

"Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp bayramlarını kutluyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki 14 Martlar hekimlerimizin eğlendiği bayram yapacağı günler olacaktır. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllar sağlık çalışanlarımızın insanca yaşayacağı yıllar olacaktır. Dün Aile Hekimi Dernekleriyle bir araya geldik. Sorunları masaya yatırdık. Hekimlerimizin motivasyonunu kıran her türlü girişimi biz kesin bir dille kınıyoruz. Huzurlu ve iyi bir çalışma ortamı olmayan sağlık çalışanlarımızın vatandaşlarımızın sağlığı için verimli bir çalışma ortaya koymalarını bekleyemeyiz. Tehditlerle, baskılarla, hedef göstermelerle ve konuşma yasaklarıyla sağlık çalışanlarına ve tüm ülkeye zarar verilmekte."

Neden insanları öfkeyle dolduruyorsunuz?

"Sağlık hizmetlerinden memnuniyet seviyesi düşünce hükümet ne yapıyor hekimleri işaret ediyor, kendisini geri çekiyor. Aynı enflasyona sebep olup fahiş etiketleri gösterip geri çekildikleri gibi. Eğer Türkiye'de sağlık hizmetleri geriye gidiyorsa bunun sebebi kötü yönetimdir. Hükümetin bu işi artık becerememesidir. Kimse bunun suçunu sağlık çalışanlarımıza ve hekimlerimize atmaya çalışmasın. Ben bu çağrımın bir numaralı muhatabının da sayın Erdoğan olduğunu ve dün kürsüden nefret boca eden Bahçeli'nin olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Her ikisi de durmaksızın saldırıyor. Öyle ya da böyle bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Ama çatışma çıkararak yönetmeyin şu ülkeyi. Niye insanları birbirine karşı öfkeyle dolduruyorsunuz? Başka bir konuşma tarzı bilmiyor musunuz? Sürekli hamaset, sürekli düşman gösterme. İktidarda olmanın az da olsa saygınlığını taşıyın diye sesleniyorum hükümete. Sorumluluk sahibi olmayı öğrenin. Varsa yoksa hamaset."

“Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli baş başa verip, jübile seçimlerine nasıl gireceklerini konuşmuşlar. Ancak, görünen köy kılavuz istemez. Sonuç şimdiden ülkemize hayırlı olsun. Önümüzdeki seçimler, Sayın Bahçeli’nin çeyrek yüzyıllık genel başkanlık kariyerinin de jübilesi olacak. Biz kendilerini, er ya da geç, kendilerine yakışan bir şekilde uğurlayacağız. Ardından, ülkemizi en kısa sürede, huzura, zenginliğe ve adalete kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimler, devletin elindeki tüm imkanların, iktidardaki parti lehine seferber edildiği son seçim olacak.”

"İktidardaki otoriter ittifakın ortakları bu hafta başımıza yeni bir icat çıkardılar. Seçim sistemine ilişkin bir takım değişiklik önerilerini Meclis'e sundular. Görünen o ki temsilde adalet meselesinde iktidar ortaklarının aklına harita mühendisliği yapmak gelmiş. Seçimi mevcut kurallarla artık kazanamayacaklarını nihayet anladıkları için seçimin kurallarını değiştirme gayretine düşmüşler. Fakat yine yanılıyorlar. Yine yanılıyorlar. Çünkü seçimi mevcut seçim sistemi yüzünden kaybedeceklerini sanıyorlar. Oysa kaybetmelerinin asıl sistemi seçim sistemi falan değil. Asıl nedeni evrilip içine düştükleri zihniyet. Kaybeden kendi zihniyetleri olacak. Kaybeden bu otoriter zihniyet olacak. İşte bunu anlamıyorlar hata üstüne hata yapıyorlar."

"Bir iktidar eğer seçim kurallarını değiştirerek iktidarda kalma derdine düştüyse o iktidarın gitme vakti çoktan gelmiştir. Bunu kendileri de görüyor. Evvelsi gün meclise sunulan teklif var ya tam da bunun ispatı işte. Artık gideceklerini anladılar, oyunun kurallarını değiştirerek nasıl iktidara devam edebiliriz bunun derdine düştüler. Seçim yasalarıyla oynamaktan medet umanlar halkın çok vermiş olduğu bir kararla inatlaşmaya çalışıyorlar. Meyhude, boşa çaba. Halkın desteğini kaybedip seçimi matematik formülleriyle kazanacaklarını zannediyorlar. Vay yavrum vay. Uğraşsınlar. Mümkün değil. Erdoğan ve Bahçeli kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşecek.

Sonuç şimdiden ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. Sonucu görmüşler ki bu hesaplara giriyorlar. Sonucu idrak etmişler ki bu derde düşmüşler."