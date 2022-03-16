BIST 2.095
DOLAR 14,69
EURO 16,18
ALTIN 910,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Rusya'dan İstanbul'a kaçan Rus spor yorumcusu konuştu tarih tekerrür etti

Rusya'dan İstanbul'a kaçan Rus spor yorumcusu konuştu tarih tekerrür etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. İstanbul'a kaçanlardan 64 yaşındaki spor yorumcusu Kirill Nabutov, annesinin kuzeninin 1920'deki iç savaşta İstanbul'a kaçtığını söyledi.

Abone ol

Moskova yönetiminin politikalarından memnun olmayan, savaşı bir suç olarak gören, askere çağrılmaktan korkan, sınırların kapatılmasından endişe eden veya Rusya'daki varlıklarının artık bir kıymetinin kalmadığını düşünen on binlerce kişi de ülkeyi terk etti.

Visa ve Mastercard'ın Rusya operasyonlarını durdurması nedeniyle bankalardan para çekmekte zorlanan Ruslar, kendileri gibi diğer muhalif isimlerle organize olarak barınma gibi sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Her ne kadar Ukraynalılar kadar büyük rakamlarda olmasa da bu kaçış 1920'lerde Bolşevik devriminden sonra iç savaştan kaçan 100 bin kişinin İstanbul'a sığınmasını anımsatıyor.

Chicago Üniversitesi'nden Rus ekonomist Konstantin Sonin, Rus topraklarında bir savaş olmamasına rağmen böyle bir kaçışın olmasının çok önemli olduğunu vurguluyor.

Neden İstanbul?
Avrupalı ülkelerin hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasına rağmen Türkiye'nin bunu yapmaması ülkeden ayrılmak isteyen Ruslar için İstanbul'u sınırlı sayıdaki alternatiflerden biri yapıyor.

Sadece Türk Hava Yolları Moskova'ya günde 5 sefer düzenlerken diğer şirketlerle birlikte bazı günlerde bu sayı 30'u aşıyor.

İstanbul'a kaçanlardan biri olan 64 yaşındaki spor yorumcusu Kirill Nabutov, tarihin tekrar ettiğini belirtiyor. Nabutov'un annesinin kuzeni de 1920'de İstanbul'a kaçmış oradan da Tunus'a geçmiş.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalıştı! Yargıtay'dan flaş karar
Eşini bıçaklayıp eşarpla boğmaya çalıştı! Yargıtay'dan flaş karar
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Kremlin: Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet fikri uzlaşma seçeneği olabilir
Kremlin: Ukrayna’da İsveç gibi tarafsız devlet fikri uzlaşma seçeneği olabilir
Bugün petrol 102 dolar! Benzin ve motorin için indirim gerçekte kaç lira olmalı
Bugün petrol 102 dolar! Benzin ve motorin için indirim gerçekte kaç lira olmalı
Konut fiyatları ocak ayında yüzde 13 arttı
Konut fiyatları ocak ayında yüzde 13 arttı
Merkez Bankası dolar ve enflasyon anketi! Dolar yıl sonu 16 lirayı geçecek
Merkez Bankası dolar ve enflasyon anketi! Dolar yıl sonu 16 lirayı geçecek
Ramazan pidesi kaç para oldu Ankara-İzmir pide fiyatları 2022
Ramazan pidesi kaç para oldu Ankara-İzmir pide fiyatları 2022
Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü denen eski danışmanı Fatih Gürsul için 15 yıl istendi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü denen eski danışmanı Fatih Gürsul için 15 yıl istendi
Antalya'da beleşçi dolandırıcı yakalandı yöntemiyle polis bile hayrete düşürdü
Antalya'da beleşçi dolandırıcı yakalandı yöntemiyle polis bile hayrete düşürdü
Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Kanada Savunma Bakanı ile görüştü