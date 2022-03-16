Rusya'dan İstanbul'a kaçan Rus spor yorumcusu konuştu tarih tekerrür etti

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. İstanbul'a kaçanlardan 64 yaşındaki spor yorumcusu Kirill Nabutov, annesinin kuzeninin 1920'deki iç savaşta İstanbul'a kaçtığını söyledi.

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Moskova yönetiminin politikalarından memnun olmayan, savaşı bir suç olarak gören, askere çağrılmaktan korkan, sınırların kapatılmasından endişe eden veya Rusya'daki varlıklarının artık bir kıymetinin kalmadığını düşünen on binlerce kişi de ülkeyi terk etti.

Visa ve Mastercard'ın Rusya operasyonlarını durdurması nedeniyle bankalardan para çekmekte zorlanan Ruslar, kendileri gibi diğer muhalif isimlerle organize olarak barınma gibi sorunlarını çözmeye çalışıyor.

Her ne kadar Ukraynalılar kadar büyük rakamlarda olmasa da bu kaçış 1920'lerde Bolşevik devriminden sonra iç savaştan kaçan 100 bin kişinin İstanbul'a sığınmasını anımsatıyor.

Chicago Üniversitesi'nden Rus ekonomist Konstantin Sonin, Rus topraklarında bir savaş olmamasına rağmen böyle bir kaçışın olmasının çok önemli olduğunu vurguluyor.

Neden İstanbul?

Avrupalı ülkelerin hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmasına rağmen Türkiye'nin bunu yapmaması ülkeden ayrılmak isteyen Ruslar için İstanbul'u sınırlı sayıdaki alternatiflerden biri yapıyor.

Sadece Türk Hava Yolları Moskova'ya günde 5 sefer düzenlerken diğer şirketlerle birlikte bazı günlerde bu sayı 30'u aşıyor.

İstanbul'a kaçanlardan biri olan 64 yaşındaki spor yorumcusu Kirill Nabutov, tarihin tekrar ettiğini belirtiyor. Nabutov'un annesinin kuzeni de 1920'de İstanbul'a kaçmış oradan da Tunus'a geçmiş.