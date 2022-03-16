Ukrayna lideri Zelenskiy ABD Kongresi'nde konuştu Bir hayalim var sözüne gönderme yaptı alkışlandı

Ukrayna lideri Zelenskiy ABD Kongresi'ne video bağlantısıyla katılarak son dakika açıklamalarında bulundu. Zelenski ABD'den hava sahasının kapatılması isteğini yineleyerek S300 ve savaş uçağı da talep etti.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Kongresi'ne seslendi. İnsan hakları aktivisti Martin Luther King Jr’ın, “Bir hayalim var” sözüne gönderme yaptı. Martin Luther King Jr., 1963 yılında yaptığı konuşmada sistematik ırkçılığa karşı bu sözleri söyleyerek Washington DC’de açıklamalarda bulunmuştu. Zelenskiy konuşmasında daha sonra “bir ihtiyacı olduğunu” da söyledi ve ABD’li siyasetçilerden yardım istedi.

Açıklamasından satır başları:



-Her gün saldırıyorlar ama pes etmiyoruz. Halkımızın kaderi belirleniyor. Demokrasimizin kaderi, Ukrayna özgür olacak mı bu belirleniyor.



-Hava sahasını kapatın çok mu şey istiyoruz. Bu çok fazlaysa alternatif de sunduk. S300 ve benzeri sistemler lazım. Uçak kullanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bu uçaklar var elinizde biliyorsunuz. Gökyüzünü korumak zorundayım. Acilen yardımınıza ihtiyacım var. Benim bir hayalim var. Siz bu cümleyi çok iyi bilirsiniz. Bizim bir ihtiyacımız var, semayı korumaya ihtiyacım var.





-Başkan Biden'a da Ukrayna için çabalarından teşekkür ederim. Ukrayna halkına karşı suç işleyenleri savaş suçlusu ilan etme kararını destekliyorum. Hem ülke hem Avrupa için daha fazlasını yaptırımları devam ettirmenizi rica ediyorum. Her hafta yeni yaptırımlar olmalı.