ABD açıkladı! Rusya ekmek kuyruğunda bekleyenleri bombaladı 10 sivil öldü
ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Rus bombardımanı sırasında ekmek kuyruğunda bekleyen 10 Ukraynalı sivilin öldüğünü duyurdu. BÖlgeden acı haberler peş peşe geliyor...
Rusya -Ukrayna savaşının 13. gününde bölgeden acı haberler gelmeye devam ediyor. Başkent Kiev dahil birçok kente yönelik Rus saldırıları aralıksız devam ederken, Rusya sivil hedeflere yönelik saldırılarını artırdı. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, ekmek kuyruğunda bekleyen 10 sivilin Rus bombalarıyla katledildiğini açıkladı. İşte bölgeden gelen son yürek yakıcı haberler...
Rus birlikleri, ekmek kuyruğundaki 10 kişiyi öldürdü
ABD’nin Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan büyükelçiliği, Rus birliklerinin Çernihiv’deki bombardımanı sonucu ekmek kuyruğunda bekleyen 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Bugün Rus kuvvetleri Çernihiv'de ekmek kuyruğunda bekleyen 10 kişiyi öldürdü. Bu tür korkunç saldırılar durdurulmalı. Ukrayna'daki herhangi bir vahşet suçu için hesap verebilirliği sağlamak için mevcut tüm seçenekleri değerlendiriyoruz” denildi.
Rus ordusu, Ukrayna'da Kiev, Harkiv, Odessa, Zaporijya gibi yerleşim birimlerindeki sivil yapılara gece boyunca saldırılar düzenledi. Ukraynalı yerel yöneticilerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu, uçak ve füzelerle saldırılarını sürdürerek ülkedeki sivil yapıları hedef aldı.
Harkiv'de de sivil yapılar Rus güçlerin hedefi oldu. Bombardıman sonucu bazı binalar ağır hasar gördü. Siviller saldırılardan korunmak için metro istasyonlarına ve bodrum katlarına sığındı. İki apartmana füze isabet etti, yangın çıktı. İtfaiyeciler yangını söndürdü, enkazdan 2 kişinin cesedi çıkartıldı.