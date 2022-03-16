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Çırağan Caddesi’nde 112 ağacı kesen İBB'ye bakın ne kadar ceza verildi

Çırağan Caddesi’nde 112 ağacı kesen İBB'ye bakın ne kadar ceza verildi

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Beşiktaş’taki tarihi çınarları kesen İBB’ye 4 bin 274 lira idari para cezası kesti. Ceza tutanağında kesim işlemi için bölge müdürlüğüne haber verilmediği yer aldı.

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Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan ve 'korumaya değer' konumunda olan 112 çınar ağacı kansere yakalandığı iddiasıyla kesilmişti. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ağaçları kestikleri için tutanak tutularak ceza kesildi. İBB’ye toplamda 4 bin 274 TL 46 kuruş para cezası kesilen tutanakta, yasa göre haber verilmesi gerekmesine rağmen herhangi bir şekilde haber verilmeden ağaçların kesildiği kaydedildi.

İBB'den açıklama
İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Beşiktaş sahil boyunca uzanan Dolmabahçe ve Çırağan caddelerindeki ağaçların bir kısmında görülen kanser nedeniyle yenileme çalışmaların sürdüğünü ve Beşiktaş’taki ağaçlarda görülen (Ceratocystis platani -Walter Engelbrecht & Harrington) isimli kanser hastalığı ve Platanus Occidentalis hastalığı görülen ağaçların çevreye ve insanlara zarar vermemesi için kesilerek yerlerine yeni ağaçların dikildiğini açıklamıştı.



AK Parti'den tepki
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki çınar ağaçlarını kesmesine tepki gösterdi. Kabaktepe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu caddeden kaç kere gözümü koca çınarlardan ayıramadan geçmişimdir bilmem. 'Ağaçlı Yol' diye anılan Dolmabahçe-Çırağan hattından söz ediyorum. En sevdiğim caddelerden biridir. Çınarların kesilmesiyle yüzü tamamen değişti. İstanbul'un bir güzelliğini daha yok ettiler" ifadelerini kullandı.

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