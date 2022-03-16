Fenerbahçe 6 genç futbolcuyla sözleşme uzatıyor! Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler ayrıntısı bomba
FENERBAHÇE, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini yarın saat 17:30'da Ülker Stadyumu'nda düzenlecek törenle uzatıyor.Abone ol
Fenerbahçe, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30’da, Ülker Stadyumu 1907 Tribünü’nde imza töreni düzenlenecek.
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