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Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin ardından Hulusi Akar ve Yunan bakan arasında dikkat çeken görüşme

Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin ardından Hulusi Akar ve Yunan bakan arasında dikkat çeken görüşme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı’nda ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ilk olarak Kanadalı mevkidaşı Anita Anand ile görüşen Bakan Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in İstanbul’da bir araya gelmesinin ardından gerçekleştirilen görüşmede, uluslararası hukukun önemi, diyalog kanallarının açık tutulmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın iyi komşuluk ilişkileri ile ikili ve bölgesel iş birliğine katkısı üzerinde duruldu. Her iki taraf, Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı’nın dördüncüsünün Ankara’da en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kaldı.

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