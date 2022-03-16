1 TL'lik zam yapan HepsiJet geri adım attı! Kuryelerin eylemleri sonuç verdi: Yeni zam bakın ne kadar oldu

Trendyol Express çalışanlarından sonra Hepsijet çalışanlarının da kontak kapatma eylemleri sonuç verdi. Hepsijet Çalışanları Birliği'nin yaptığı duyuruda, şirket yönetiminin bazı iyileştirmelere gittiği duyuruldu.

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Ocak ayında maaşlarına yapılan düşük zammı kabul etmeyerek kontak kapatma eylemlerine başlayan Hepsijet çalışanlarının mücadelesi sonuç verdi. Hepsijet Çalışanları Birliği’nin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyuruda, şirket tarafından paket ücretlerinin 75 kuruştan 4 liraya çıkarıldığı, Covid-19 sebebiyle çalışamayan kuryelere 1000 TL destek sağlanacağı gibi birkaç iyileştirme kararının alındığı belirtildi. Açıklamada, “Birliğimizin ve sesimizi duyurmanın önemini bir kez daha anladık. Her hakkımız için tüm Hepsijet kuryelerini birliğimize davet ediyoruz” denildi.



Yapılan açıklamada, “Hepsijet, mücadelemiz karşısında ‘geri adım atmayacağız’ dese de tüm çalışanlara bildirilen iyileştirmeler, geri adımlarının bir göstergesi oldu” ifadelerine yer verildi.







Çalışanların eylemleri sonrası Hepsijet yönetiminin duyurduğu iyileştirmeler de şu şekilde sıralandı:

• K’lı paket ücreti 0,75 TL'den 4 TL'ye çıkarılıyor.

• Defacto gönderi teslimlerinde 3,25 olarak hesaplanan ücret yüzde 46 artırılarak standart rakam ile aynı oluyor.

• Mart ayında 1000 TL yakıt desteği veriliyor.

• Covid sebebiyle çalışamayan kuryelere 1000 TL destek sağlanıyor.

• Kuryelerin dağıtım anında 8/4 ve altında kusurlu olduğu trafik kazalarında, bir hafta ve üzeri çalışamaması durumunda Bölge Müdürlüğü inisiyatifinde 1000 TL destek sağlanıyor.







"Bir ayçiçek yağının bile 200 TL'yi aştığı şu günlerde “kurye sömürüsüne” karşı bir araya gelmemiz şart"

Yapılan bu iyileştirmelere ilişkin çalışanlardan yapılan açıklamada “Hepsijet çalışanları olarak 1 TL’lik zamma karşı bir araya gelerek esnaf kuryeliğin tüm sömürü koşullarını bir kez daha gözler önüne sermiştik. Bu birliğin ilk adımlarını atan, bizi bir araya getiren bazı arkadaşlarımızın sözleşmeleri feshedilmişti. Kimi arkadaşımız ise bu sömürüye yeter diyerek kendisi işten ayrıldı. Ancak şimdi Hepsijet yönetiminin yapmak zorunda kaldığı iyileştirmeler, bizim birliğimiz sayesinde hayata geçiyor. 15 Mart ve 1 Nisan'da giren iyileştirmeler bizim dile getirdiğimiz sorunları da kapsıyor. Bu iyileştirmeler yapılsa da gerçekliğimizi biliyoruz. Dağıtılan kargolar sonucunda ele geçen ücretler, hiçbir çalışanın masraflarına yetişmiyor. Benzine gelen zamlarla aylık yakıt giderimiz binlerce lirayı buluyor. Bir ayçiçek yağının bile 200 TL'yi aştığı şu günlerde “kurye sömürüsüne” karşı bir araya gelmemiz şart.” denildi.







Ne olmuştu?

Maaşlarına yapılan düşük zammı kabul etmeyerek kontak kapatma eylemine giden Trendyol Express çalışanlarının kazanımlarından sonra söz konusu eylemler taşımacılık iş kolundaki diğer önemli firmalara da sıçramıştı. İşverenin ‘yüzde 46 zam yaptık' açıklamasını doğru bulmadıklarını söyleyen HepsiJet çalışanları, “Yapılan zam yüzde 28'den ibaret. Bunun da karşılığı paket başına 1 TL. Kabul etmiyoruz” demişti. 1 liralık zamla kazançlarının asgari ücret altına düşeceğini söyleyen işçiler 12 bin 500 TL + KDV ücret ve 50 kilometre başına yakıt desteği talep ediyordu. Aynı zamanda hakkını arayan işçilere karşı uygulanan baskı, tehdit ve sözleşme fesihlerinin sona ermesi isteniyordu.







"Yanlış algı oluşturuluyor" açıklaması

Öte yandan, HepsiJet çalışanları paket başına 1 TL'lik zamma tepki gösterirken, şirketten ‘yanlış algı oluşturuluyor' açıklaması gelmişti. HepsiJet, eylemlerden sonra “2 bin 95 iş ortağımızın 2022 yılı için ortalama gelirleri yıllık olarak yüzde 46 oranında artmıştır” açıklamasında bulunmuştu. Çalışanlar ise yapılan zammın yüzde 28 ile sınırlı kaldığını, bunun da paket başına 1 TL anlamına geldiğini söyleyerek eylemlerini sürdürüyordu.