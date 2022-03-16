Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mariupol'daki tahliyeler için açıklama

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Mariupol kentindeki çatışmalar sürerken, Türk vatandaşlarının da aralarında bulunduğu sivillerin tahliyesi için bekleniyor.

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Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının güvenli tahliyesi için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği belirtildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mariupol'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor.

Türk vatandaşlarının Mariupol'dan güvenli şekilde tahliyesi için Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmaların devam ettiği, bölgenin tam ve güvenli olarak kontrolünü müteakip vatandaşların tahliyesinin beklendiği kaydedildi.