Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Ukrayna'nın komşusu ve NATO ülkesi olan Polonya kritik öneme sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Duda görüşmelerde savaş gelişmelerini ele aldı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.
Erdoğan, Duda'yı Çankaya Köşkü'nün kapısında karşıladı. İki lider, tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
Duda ve Erdoğan, çalışma yemeğinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.