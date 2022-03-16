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İBB Ukraynalılara yardım gönderdi! Toplam 85 bin 657 parçadan oluşuyor

İBB Ukraynalılara yardım gönderdi! Toplam 85 bin 657 parçadan oluşuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ukraynalılara yardım elini uzattı. Savaştan kaçan kadın ve çocukların yoğunlukta bulunduğu Romanya sınırına 3 TIR yardım malzemesi gönderildi.

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İBB, Ukraynalılara yardım için seferber oldu. Toplam 85 bin 657 parçadan oluşan, 2 milyon 123 bin 220 TL tutarındaki gıda, hijyen ve muhtelif gıda malzemesinden oluşan 3 TIR dolusu yardım malzemesi bölgeye ulaştırıldı. Malzemeler, 12 Mart tarihinde Romanya-Ukrayna sınırındaki Çernivtsi mülteci kampında dağıtıldı.

İBB, Türk Kızılay'ın Ukrayna için başlattığı insani yardım operasyonuna da destek vererek 1 adet mobil ikram aracını Romanya-Ukrayna sınırındaki Çernivtsi mülteci kampına sevk etti. İBB'nin Ukrayna için gerçekleştirdiği insani yardıma İstanbul'daki ilçe belediyeleri Ataşehir, Avcılar, Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri destek verdi.

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