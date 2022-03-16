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Erdoğan'ın dediğine geldiler! İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kırım itirafı: Hata ettik

Erdoğan'ın dediğine geldiler! İngiltere Başbakanı Johnson'dan Kırım itirafı: Hata ettik

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, The Daily Telegraph için bir yazı kaleme aldı. Yazısında Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı ele alan Johnson, "Batı, o dönem korkunç bir hata yaptı" diyerek Kırım'ım ilhak edilmesi hakkında sessiz kalınmasının yanlış bir hamle olduğunu dile getirdi.

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İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'un yazdığı makale İngiliz gazetesi The Daily Telegraph'ta yayımlandı. Boris Johnson, yazısında Ukrayna'daki savaşı ele aldı. Johnson, Rusya ile mücadele etmenin tek yolunun baskıları arttırmak ve yaptırımlara devam etmek olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Johnson, makalesinde 2014’te Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi hakkında şu yorumu yaptı:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı ilk defa 2014'te işgal etti. Batı, o dönem korkunç bir hata yaptı. Rusya, bağımsız ve egemen bir devlete ait büyük bir toprak parçasını ele geçirdi ve biz de buna izin verdik."

Boris Johnson, Rusya'dan petrol ve doğalgaz ithalatının durdurulması gerektiğinin de altını çizdi.

Geçtiğimiz hafta Antalya Diplomasi Forumunda konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırım ile ilgili Batı'ya önemli mesajlar içeren açıklamalarda bulunmuş, "2014'te Kırım'ın işgaline tüm Batı, tüm dünya ses çıkarsa bugünkü tablo ile karşı karşıya kalır mıydık? Ama Kırım'ın işgaline sessiz kalanlar şimdi bir şeyler söylüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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