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Geyhatu nasıl öldü kim öldürdü Moğol Geyhatu tarihte ölümü

Geyhatu nasıl öldü kim öldürdü Moğol Geyhatu tarihte ölümü

ATV'nin tarih kokan sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam 86. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Konusu kadar oyuncuları ile de merak edilen diziye bu akşam Geyhatu'nun Osman Bey tarafından yakalanması damga vuracak. Peki Geyhatu ne demek, Geyhatu ne zaman, nasıl öldü, tarihte Geyhatu'yu kim öldürdü?

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ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman ilgiyle izlenirken bazı karakterlerin tarihteki yeri ve önemi merak konusu oluyor. Moğol Geyhatu Han en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Peki, Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? Moğol Geyhatu Han ne zaman ve nerede öldü? İşte hayatı...

Kuruluş Osman 86. bölüm özeti: Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?

Selçuklu Sultanı Mesud, hiç beklenmeyen bir anda Kayı Obasına gelmiştir. Sultan Mesud kendisine suikast girişiminde bulunduğunu düşündüğü Osman Bey hakkında ne karar verecektir? Osman Bey'in infazını ertelediği Geyhatu'nun kaderi ne olacak?

Uyuyan hücreleri uyandıran karanlık güç kimdir?

Artık uç topraklarında kartlar yeniden dağıtılmaktadır… Uzun yıllardır uyumakta olan karanlık hücreler uyanmaya başlamaktadır. Bu karanlıktan gelen gücün tek amacı, Osman Bey'in kurduğu birliği bozmak olacaktır. Bu karanlık güç kimdir? Emeline ulaşabilecek midir? Söğüt'te ki patlama karanlık hücrelerin işi midir? Söğüt'te ki patlama sonun başlangıcı mı olacaktır? Kayı Obasının yeni sakinlerinden Barkın bu kirli oyunların neresinde olacaktır? Yıllarca Mari'nin hizmetinde bulunan Cornelia kimler için çalışmaktadır?

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