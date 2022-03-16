BIST 2.089
DOLAR 14,65
EURO 16,13
ALTIN 901,95
HABER /  DÜNYA
ADV Smart Güneş Teknolojileri Halk Arz Oluyor
ADV Yatırım Danışmanı İle Kazanmak İçin Hemen Hesap Aç

Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

JAPONYA'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesi Miyagi ve Fukuşima eyaletleri açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eyaletler için tsunami uyarısı yapıldı.

Abone ol

JAPONYA Meteoroloji Ajansı, ülkenin kuzeydoğudaki Tohoku bölgesi Miyagi ve Fukuşima eyaletleri açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Sarsıntı başkent Tokyo ile Iwate, Yamagata ve Aomori eyaletlerinde de hissedildi.

60 kilometre derinlikte yerel saatle 23.36'da meydana gelen deprem sonrası her iki eyalete yönelik de tsunami uyarısı yapıldı. Japonya'nın ulusal afet uyarı sistemi binlerce Japon vatandaşına anlık uyarı gönderdi. Riskli bölgelerde bulunan halka yüksek kesimlere gitme çağrısı yapılırken dalga yüksekliğinin 1 metre olarak tahmin edildiği bildirildi.

Başbakan Kişida Fumio, kıyı eyaletleri için verilen tsunami uyarısına dikkati çekerek halka gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Bölge genelinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi, acil durum merkezi kuruldu. Japan Railways East firmasının işlettiği Tohoku, Yamagata, Akita, Hokuriku ve Joetsu kapsamlı demiryolu seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Tokyo Electric Power (TEPCO) işletimindeki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde olası anormal bir durumun henüz araştırıldığı bildirildi. Kıyı eyaleti İbaraki'de, Japan Atomic Power (JAPCO) işletimindeki Tokai Dai-ni nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Enflasyon yükseldikçe kira zamları gelir artışını yıktı geçti Tavan fiyat tartışması
Enflasyon yükseldikçe kira zamları gelir artışını yıktı geçti Tavan fiyat tartışması
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Smart Güneş Teknolojileri Halka Arz Oluyor
Geyhatu nasıl öldü kim öldürdü Moğol Geyhatu tarihte ölümü
Geyhatu nasıl öldü kim öldürdü Moğol Geyhatu tarihte ölümü
Temel Karamollaoğlu seçim kanunu teklifiyle ilgili ekonomiye dikkat çekti
Temel Karamollaoğlu seçim kanunu teklifiyle ilgili ekonomiye dikkat çekti
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan önemli mesajlar
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan önemli mesajlar
1 TL'lik zam yapan HepsiJet geri adım attı! Kuryelerin eylemleri sonuç verdi: Yeni zam bakın ne kadar oldu
1 TL'lik zam yapan HepsiJet geri adım attı! Kuryelerin eylemleri sonuç verdi: Yeni zam bakın ne kadar oldu
Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Polonya Cumhurbaşkanı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Putin tüm dünyayla dalgasını geçti: Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz!
Putin tüm dünyayla dalgasını geçti: Ukrayna'yı işgal etmek istemiyoruz!
İBB Ukraynalılara yardım gönderdi! Toplam 85 bin 657 parçadan oluşuyor
İBB Ukraynalılara yardım gönderdi! Toplam 85 bin 657 parçadan oluşuyor
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mariupol'daki tahliyeler için açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Mariupol'daki tahliyeler için açıklama