Japonya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

JAPONYA'nın kuzeydoğusundaki Tohoku bölgesi Miyagi ve Fukuşima eyaletleri açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eyaletler için tsunami uyarısı yapıldı.

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JAPONYA Meteoroloji Ajansı, ülkenin kuzeydoğudaki Tohoku bölgesi Miyagi ve Fukuşima eyaletleri açıklarında 7,3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Sarsıntı başkent Tokyo ile Iwate, Yamagata ve Aomori eyaletlerinde de hissedildi.

60 kilometre derinlikte yerel saatle 23.36'da meydana gelen deprem sonrası her iki eyalete yönelik de tsunami uyarısı yapıldı. Japonya'nın ulusal afet uyarı sistemi binlerce Japon vatandaşına anlık uyarı gönderdi. Riskli bölgelerde bulunan halka yüksek kesimlere gitme çağrısı yapılırken dalga yüksekliğinin 1 metre olarak tahmin edildiği bildirildi.

Başbakan Kişida Fumio, kıyı eyaletleri için verilen tsunami uyarısına dikkati çekerek halka gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Bölge genelinde bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi, acil durum merkezi kuruldu. Japan Railways East firmasının işlettiği Tohoku, Yamagata, Akita, Hokuriku ve Joetsu kapsamlı demiryolu seferlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Tokyo Electric Power (TEPCO) işletimindeki Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde olası anormal bir durumun henüz araştırıldığı bildirildi. Kıyı eyaleti İbaraki'de, Japan Atomic Power (JAPCO) işletimindeki Tokai Dai-ni nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı belirtildi.