Kritik gün geldi çattı! Rusya temerrüde düşecek mi?

Ukrayna'ya saldırı emri veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kuşkusuz siyasi kariyerinin en zor günlerini geçiriyor. Ağır ekonomik yaptırımlar ile karşı karşıya kalan ve Batılı merkez bankalarındaki döviz rezervleri dondurulan Rusya için oldukça kritik bir gün. İşte temerrüde düşme riski ile karşı karşıya kalan Rusya'yı bekleyenler...

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat sabahı verdiği emir ile başlayan savaş 21'inci gününde. Rusya, üç haftadır Ukrayna'daki direnişi kırabilmiş değil.

Ancak Rusya'yı en az Ukrayna'daki direniş kadar etkileyen bir durum daha var: ABD önderliğindeki yaptırımlar. Ekonomisi ağır bir yara alan Rusya için kritik gün geldi çattı. Rusya'nın dolar cinsinden iki devlet tahvili için 117 milyon dolar faiz ödemesi gerekiyor.

Rusya ödeme yapmazsa ne olur?

Rusya, ödeme zamanı gelen tahviller için bir ödeme yapmazsa kredi derecelendirme kuruluşları muhtemelen bunun temerrüde düştüğünü düşünecek ve tahvil sahipleri pazarlık etmeye başlayacak.

Ancak yaptırımlar sonrası Rusya'nın ekonomik açıdan bulunduğu durum ve artan izolasyonu göz önüne alındığında bu müzakereler umut verici görünmüyor.

Bir ülkenin temerrüde düşmesi borçlarını vadesinde ödeyememesi anlamına geliyor.

Rusya ödemeyi ruble olarak yaparsa ne olur?

Putin, 'dost olmayan ülkeler' listesinde yer alan şirketlere borçların sadece Ruble olarak ödenmesinin yolunu açan kararnameye imza atmıştı. Borç veren kurumların bunu kabul etmemesi durumunda 30 günlük bir 'ödemesiz süre' başlayacak ve bu sürenin sonunda da Rusya borcunu dolar cinsinden ödemezse bu temerrüt anlamına gelecek.

Bu kararname sayesinde dolar cinsinden borcunu ruble olarak yapabileceği belirtilen Rusya'nın ödemeyi yapmama olasılığı da yüksek sesle dile getiriliyor. Bu olasılığı değerlendiren Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezinde kıdemli bir ekonomi uzmanı olan Gerard DiPippo'ya göre bu, ülkede kalan az sayıda yabancı yatırımcıyı da ülke dışına itecek.

Savaşın Rusya'ya maliyeti: 30 yıl

Uzmanlar Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların Rus ekonomisini en az 30 yıl geriye götüreceğini belirtiyor.

Yabancı rezervleri dondurulan Rusya, 300 milyar dolarlık birikimine de dokunamıyor. Pek çok uzman, Rusya'nın izolasyonunun önümüzdeki yıllarda da devam edebileceğinin altını çiziyor.

ABD kendi elleri ile yeni bir Sovyet Rusya mı yaratıyor?

Yaptırımların Rusya'ya son derece sert bir darbe indirdiği ortada. Ancak bunun orta ve uzun vadeli etkilerinin ne olacağı son dönemin en büyük tartışma konusu. Fox News'a konuşan yatırım danışmanı Jonas Max Ferris'e göre ABD öncülüğündeki yaptırımlar yeni bir Sovyet Rusya'nın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Savaştan önce Rus ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2 büyümesi bekleniyordu. Bugün ise en iyimser tahminler bile ekonominin yüzde 7 küçüleceğini belirtiyor. Yani yaptırımların devam etmesi halinde Rusya; Çin ve Belarus dışındaki ana ticaret ortaklarından uzak kalmaya devam edecek.