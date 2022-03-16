Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'ları İngiltere gündeminde! Tam sayfa analiz yayımladılar

UKRAYNA ordusu tarafından kullanılan silahlı insansız hava araçları (SİHA) İngiltere'de gündem oldu. Financial Times'in haberinde Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 ve bu aracın taşıdığı mühimmatların özelliklerine yer verildi.

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TÜRKİYE'de üretilen silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2, kendini birçok alandaki operasyonlarda kanıtlamasının ardından çeşitli ülkeler tarafından satın alındı. Bayraktar TB2'yi satın alan ülkeler arasında Ukrayna da bulunuyor. Rusya ile 24 Şubat'ta başlayan savaşta diğer teçhizatlarının yanı sıra söz konusu SİHA'lar da Ukrayna ordusu tarafından kullanılıyor.

İngiltere basınında gündem oldu

SİHA'ların özelliklerini paylaşan İngiltere'den Financial Times gazetesi, "Rusya'nın yıldırım hızıyla ilerleyememesi kompakt ekipman kullanımına çok şey borçlu" dedi. 24 saate kadar havada kalabilen Bayraktar TB2'nin birçok hava savunma sisteminin menzili dışında, yaklaşık 6 bin metrede görev yaptığı kaydedildi.

Lazer güdümlü mühimmat

SİHA'daki göstergenin hedefi lazerle işaretlediği, ardından mühimmattaki güdüm sayesinde hedefin vurulduğu belirtildi. Dört adede kadar lazer güdümlü mühimmatın TB2'ler tarafından taşınabildiğine dikkat çekildi.

8 kilometreden vurabiliyor

Mini akıllı mühimmat olan MAM-C'nin daha hafif zırhlı araçları, MAM-L'nin ise ana muharebe tanklarını imha etmek için tasarlandığı kaydedildi. Menzilin fırlatma yüksekliğine bağlı olduğu ancak 8 kilometreye kadar çıkabildiği aktarıldı.