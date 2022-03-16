Türkiye 16 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
TÜRKİYE'de son 24 saatte 324 bin 58 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 336 bin 317'ye yükseldi.Abone ol
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Mart 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 324 bin 58 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 32 bin 364 oldu.
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