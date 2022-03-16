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Türkiye 16 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 16 Mart 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 324 bin 58 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 146 milyon 336 bin 317'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Mart 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 324 bin 58 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 22 bin 345 kişinin testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 32 bin 364 oldu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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