Kılıçdaroğlu eleştirilerden rahatsız oldu! KRT TV yayından kaldırdı

Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) yakınlığıyla bilinen KRT TV yönetimi ilginç bir karara imza attı. Salı geceleri yayınlanan ve Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programı gerekçe gösterilmeden yayından kaldırıldı. Medya kulislerine bomba gibi düşen bu kararın arkasında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun programdan duyduğu rahatsızlığın olduğu belirtiliyor.

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Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) yakınlığıyla bilinen KRT TV yönetimi salı geceleri yayınlanan ve Gürkan Hacır'ın sunduğu 'Şimdiki Zaman' programı gerekçe göstermeden yayından kaldırdı. Kanal yönetiminin kararı Gürkan Hacır'a bildirdiği öğrenildi. Salı gecelerinin en çok izlenenleri arasında bulunan programda Barış Doster, Zeynep Gürcanlı ve Barış Yarkadaş da yer alıyordu.

Kararın arkasında Kılıçdaroğlu mu var?

Medya kulislerine bomba gibi düşen bu kararın arkasında ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun programdan duyduğu rahatsızlığın olduğu belirtiliyor. CHP yönetiminin de programda yapılan 'helalleşme' açılımına yönelik eleştirilerden dolayı bir süredir rahatsız olduğu ve bunu kanal yönetimine aktardığı belirtiliyor. Yine aynı programda yayınlanan bir anket sonuçlarının CHP'de tepkiyle karşılandığı; Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığının önünün kesilmesine yönelik itirazların dile getirilmesinin de 'hoş karşılanmadığı' ifade ediliyor.