Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Polanya'ya Ukrayna mesajı: En iyi Türkiye anlar

POLONYA Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya ile çok yakın ilişkileri olduğunu belirterek Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından 2 milyon Ukraynalının Polonya tarafından kabul etmesini 'takdire şayan' olarak niteledi. Erdoğan, "8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Polonya'yı en iyi anlar" şeklinde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi. Polonya ile çok yakın ilişkileri olduğunu belirterek Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından 2 milyon Ukraynalının Polonya tarafından kabul etmesini 'takdire şayan' olarak niteleyen Erdoğan, "8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Polonya'yı en iyi anlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Görüşmemizde ikili ilişkilerimizin yanı sıra ağırlıklı olarak Ukrayna ve Rusya bağlamındaki gelişmeleri ele aldık. İki NATO müttefiki olarak ayrıntılı fikir teatisinde bulunduk. Ayın 24'ünde NATO liderler zirvesinde de kaldığımız yerden görüşmeleri devam etme fırsatını da bulabiliriz. İki NATO müttefiki olarak neler yapılabilir? Ne gibi adımlar atılabilir? Bunları değerlendirme imkanı bulacağız. Savaşın sona erdirilmesi için diplomatik çabaların hızlandırılması gerektiği noktasında mutabık kaldık. Türkiye olarak ateşkesin sağlanmasına matuf girişimlerimizi sürdürüyoruz. Dışişleri bakanım Rusya'da temaslarda bulundu. Ukrayna'ya da geçecek. Yoğun bir mekik diplomasisi sürdürüyoruz.

"Polonya'yı en iyi Türkiye anlar"

Polonya, savaştan kaçan 2 milyona yakın mülteciye kapılarını açarak örnek bir duruş sergiliyor. Her türlü takdirin üstünde olan bu ev sahipliğinden dolayı da değerli dostum Duda'yı kutluyorum. 8 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Polonya'yı en iyi anlar. İnsani yardımlarımızın Ukrayna'ya ulaştırması noktasında gösterdikleri destek takdire şayandır.

"10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız"

Görüşmemizde yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyinin tesisi üzerinde durduk. Bu yılın ikinci yarısında ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ticaret hacmimiz salgına rağmen 8,3 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Savunma sanayi alanında iş birliğimizin gelişmesinden memnuniyet duyuyoruz. Polonya ile bölgesel konularda ve çok platformda yakın iş birliğimiz mevcut. Avrupa Birliği (AB) konusunda Polonyalı dostlarımızın yapıcı tutumunun devam edeceğine inanıyorum."