Rusya Ukrayna savaşının dünya liderlerine etkisi ne oldu?

RUSYA ile Ukrayna arasında yaşanan çatışma, diğer ülkelerin iç meselelerine de sirayet etmiş durumda. Öyle ki dünya liderlerinin savaşa karşı tutumu ülkelerinde destek oranlarını etkiledi. Çoğu liderin oy oranlarında artış yaşanıyor. Peki savaş hangi liderlere yaradı?

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki 3 haftadır yaşananlar dünyada iç politik dengeleri de değiştirdi. Dünya liderlerinin savaşa karşı tutumu oy anketlerinde kendini gösterdi. Ratings Sociological Group, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının liderlerin popülaritesi üzerindeki etkisine ilişkin bir anket yaptı.

O ankete göre en kazançlı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy oldu. Zelenskiy, savaş öncesi yüzde 25-30 seviyelerinde seyreden popülaritesini Rusya'ya direnişi ile yüzde 90'ın üzerine çıkardı. Ancak tek kazançlı Ukrayna Devlet Başkanı olmadı.

Başka bir araştırma şirketi tarafından yapılan ankette de sonuçlar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u işaret etti. Nisan ayında gerçekleşecek seçime hazırlanan Fransız liderin oylarını bir anda yüzde 8,5 oranında artırdığı kaydedildi. Böylece Macron'un oyları yüzde 33,5'e yükselmiş oldu.

Savaşa karşı tutumu Amerikan Başkanı Joe Biden'e de yaradı. Morning Consult tarafından yapılan bir başka araştırmaya göre ise ankete katılanların yüzde 51'i Biden'i sempatik, yüzde 51'i bilgili, yüzde 46'sı dürüst bulduğunu açıkladı.

Yüzbinlerce mültecinin akın ettiği Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya'nın lideri de yükselişte. Bir süre önce eleştirilerin hedefinde olan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın da oyları yükseldi.