İstanbul Beykoz'da vahşet! Çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu

İSTANBUL'un Beykoz ilçesi Baklacı Mahallesi'ndeki bir çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulundu.

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İSTANBUL'un Beykoz ilçesi Baklacı Mahallesi'nde çöp konteynerine çöp atmak isteyen Halil İbrahim Dilmaç, konteynerde çok sayıda ölü köpek olduğunu fark etti. Dilmaç, bunun üzerine mahalle muhtarı Mustafa Yıldırım'a bilgi verdi.

Dilmaç, her sabah evdeki çöpleri arabasının bagajına koyduğunu ve iş yerine geldikten sonra çöpe attığını belirterek, "Normalde çöpleri daha yukarıda atarım ama orada tesadüf etti. Konteynerin kapağı da açıktı. İçine baktım, ölü köpek var. Poşette ölü köpeği gördüm, çöpleri de oraya atmadım. Bir baktım, epey aşağıda 2-3 poşet yırtılmış, içinde köpekler var. Siyah poşetlerde de köpekler vardı. En azından 10 tane ölü köpek vardı" ifadesini kullandı.

Dilmaç, ardından olayı muhtara anlatarak Beykoz Belediyesi ekiplerine bilgi verilmesini istediğini söyledi. Muhtar Yıldırım'ın haber vermesi üzerine belediye ekipleri konteyneri boşalttı. Bu çalışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beykoz Belediyesinden açıklama

Beykoz Belediyesinden olayla ilgili yapılan açıklamada gelen bir ihbar üzerine yapılan incelemede Baklacı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki yer altı çöp konteynerinde 19 ölü köpek bulunduğu belirtildi. Açıklamada, "Cansız hayvanlar uygun şekilde konteynerden alınmış ve ardından herhangi bir toksikoloji oluşmaması için konteyner dezenfekte edilmiştir. İlk muayenelerinde fiziksel darp ve zehirlenme belirtisi gözükmeyen köpekler için adli süreç başlatılmış olup gerekli incelemeler yapılmaktadır'' ifadesi kullanıldı.