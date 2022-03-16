Kandil ne zaman Diyanet 2022 kandil günleri tarihleri takvimi

Müslüman alemi için yeri ve önemi büyük kandil günleri 2022 yılında ne zaman Diyanet tarafından açıklandı. Birçok vatandaş yarın kandil mi var, ne kandili var araştırması yapmaya başladı. 2022 yılının 3. kandili olan ve Şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili yarın yani 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

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Yarın kandil mi var, 17 Mart ne kandili var araştırması bugün birçok vatandaş tarafından araştırılan konulardan biri oldu. Müslüman aleminin hakkıyla geçirmek için yakından takip ettiği 2022 kandil günlerini Diyanet duyurdu. Yarın yani 17 mart Perşembe günü şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat Kandili idrak edilecek. Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi”denilmiştir. Berat Kandili'nin gündüzünün oruçlu geçirilmesi tavsiye edilir. Berat Kandili orucu, imsak vaktinde başlar ve akşam ezanıyla son bulur. Hz. Muhammed (sav) Berat Kandili ile ilgili hadisinde; "Şaban ayının 15. gecesi olduğunda o geceyi ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun" demiştir. Haliyle Berat Kandili'nin gündüzünü oruçlu geçirmek tavsiye edilir.

Kandil günleri nasıl belli olur:

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yüzden dini günler her yıl farklılık göstermektedir.

2022 Berat Kandili ne zaman?

*2022 Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü.

*2022 Mevlid Kandili ne zaman?

*2022 Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü.

Berat gecesi neden önemli bu gecede ne oldu? : Berat Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir. Berat Gecesi'nin bir diğer önemi de kıblenin değiştiği gece olmasındandır. İslam alimleri kıblenin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Berat gecesinde vuku bulduğunu bildirmektedir. Berat Gecesi aynı zamanda amel defterinin yazıldığı gecedir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

"Allah'tan af dileyen affedici olmalıdır"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Abdurrahman Han, yaptığı açıklamada, beratın en derin anlamıyla af ve bağışlanma olduğunu söyledi. Hazreti Muhammed'in Berat gecesinde çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye ettiğini hatırlatan Han, "Berat gecesi Peygamber Efendimizin ifadesi ile af, mağfiret ve aydınlanma gecesidir. Fakat şunu da unutmamak gerekir, Allah'tan af dileyen affedici olmalıdır, Allah'tan bağışlanma dileyen de bağışlayıcı olmalıdır." diye konuştu.

Berat Kandili'nin her türlü şer, kötülük, şiddet, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten uzak kalmayı öğrettiğini ifade eden Han, şöyle devam etti:

"Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaratılanı affetme günüdür. Her yıl gelen Berat Kandili, arzularımızın, tutkularımızın, heva ve heveslerimizin, bencilliklerimizin egemenliğinden, nefsimizin esaretinden kurtularak gerçek özgürlük beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğretir. Nefis ve şeytanın hile ve tuzaklarına karşı her zaman teyakkuzda olmayı hatırlatır."